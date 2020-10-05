Concluye Roberto Díaz en el top 15 en Savannah, Georgia

SAVANNAH, GEORGIA.- Gran actuación fue la que registró el golfista mexicano Roberto Díaz en el Savannah Golf Championship, fecha correspondiente al calendario regular del Korn Ferry Tour que se desarrolló en el trazado de Deer Creek Golf Course del complejo The Landings Club.

Rompe racha adversa

Este fue el séptimo top 25 para Díaz en lo que va de la actual campaña del circuito de ascenso del PGA TOUR, siendo el segundo sitio obtenido en el Panama Championship su mejor resultado hasta el momento. De igual forma el tricolor, rompió una racha de cuatro torneos consecutivos sin poder pasar el corte.

Gana Harmeling en desempate

Asimismo ascendió de la posición 26 a la 22 del ranking del Korn Ferry Tour. El ganador en Georgia, fue el estadounidense Evan Harmeling quien superó en el primer hoyo de desempate a su compatriota Kevin Dougherty. Finalmente, los también mexicanos José de Jesús Rodríguez y Sebastián Vázquez, no pasaron el corte.

