Obtiene golfista mexicano Raúl Pereda top ten en el Shell Open en Florida

DORAL, FLORIDA.- En lo marcó el reinicio de actividades de la temporada 2020-21 del PGA TOUR Latinoamérica la cual se vio suspendida a causa de la pandemia generada por el COVID-19, el veracruzano Raúl Pereda, fue el mejor de los 11 exponentes nacionales que participaron en el Shell Open.

El originario de Córdoba, Veracruz, finalizó empatado en la octava posición de la justa que tuvo como escenario el Golden Palm Course de Trump National Doral Miami. Con recorridos de 74, 64, 72 y 66 para un acumulado de 276 impactos, ocho bajo par, Pereda obtuvo su segundo top ten del año tras quedar tercer en el Estrella del Mar Open en marzo pasado.

Por su parte, el tapatío Álvaro Ortiz compartió la posición 22 con rondas de 76, 66, 69 y 69, para un total de 280 impactos, cuatro menos, a 12 impactos de distancia del campeón MJ Maguire. Con estas actuaciones, Pereda se ubicó en la quinta posición de la Orden de Mérito con 240 puntos, mientras que Ortiz es tercero con 338 unidades.

Aarón Terrazas de la Ciudad de México con un score de 284 strokes par de campo, finalizó empatado en el casillero 36, mientras que el regiomontano Gonzalo Rubio con 288 golpes, cuatro arriba de par, compartió el sitio 46, en tanto que el poblano Isidro Benítez con 291, siete más, acabó en la posición 52.

El capitalino Sebastián Vázquez, el tamaulipeco Rodolfo Cazaubón, el poblano Juan Carlos Benítez, los regiomontanos Patricio Guerray Alejandro Villasana además del amateur Santiago Castilla, no pasaron el corte.

Sobre PGA TOUR Latinoamérica

El PGA TOUR Latinoamérica es un Tour profesional que fue creado en 2012 por el PGA TOUR en colaboración con promotores, clubes y federaciones nacionales de golf de la región latinoamericana. La temporada inaugural incluyó 11 torneos en siete países. Desde entonces, el Tour ha crecido hasta llegar a tener 17 eventos en diez países diferentes en 2019. El Tour llevará a cabo tres eventos en 2020 y torneos adicionales en 2021 como parte de lo que será una temporada completa 2020-21.

El líder de puntos al final de cada temporada será el ganador del Premio Roberto De Vicenzo y los jugadores en el top-5 del listado de puntos ganarán estatus en el Korn Ferry Tour la siguiente temporada.