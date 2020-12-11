Shad Tuten marca el paso en regreso del PGA TOUR Latinoamérica

DORAL, FLORIDA. – Aprovechando una tarde de condiciones ideales en el Golden Palm Course de Trump National Doral, el estadounidense Shad Tuten presentó una tarjeta de 6-bajo par 65 para ponerse a la cabeza del Shell Open que marcó el regreso del PGA TOUR Latinoamérica este jueves. El celebrado retorno a la competición se dio tras una prolongada interrupción de nueve meses y dos días (277 días) debido a la pandemia del COVID-19.

“Si ha habido un momento perfecto para jugar al golf ha sido esta tarde. El clima fue fantástico, el viento amainó y sabiendo que los jugadores tienden a hacer scores bajos cuando no hay viento procuré ser más agresivo”, dijo Tuten, quien este 2020 ascendió al Korn Ferry Tour tras una temporada 2019 en la que ganó el Aberto do Brasil y terminó octavo en la Orden de Mérito del PGA TOUR Latinoamérica.

Con su 65 en el par-71 que recibe este evento por tercer año consecutivo, Tuten terminó el día con un golpe de ventaja sobre el colombiano Santiago Gómez, cuyo 66 fue el mejor score entre aquellos que jugaron por la mañana. Con 67 golpes, el tercer lugar es compartido por el español Mario Beltrán, el argentino Andrés Gallegos y los estadounidenses Samuel Stevens, Chris Wiatr y John Clare. Beltrán fue el único jugador en el top-10 que libró la jornada sin hacer bogeys.

A tres golpes del líder, en un empate por el octavo lugar con 68 golpes, aparece Alexandre Rocha. Ganador del torneo anterior de la gira, hace nueve meses en Mazatlán, el veterano brasileño es quien defiende el primer lugar de la Orden de Mérito del Tour.

“No he tenido mucho éxito en este campo los dos últimos años. Jugué aceptable, pero no a la altura de lo que debería haber jugado”, admitió Tuten quien este año consiguió un segundo lugar y otros dos top-25 en 19 torneos jugados en el Korn Ferry Tour, donde ocupa la casilla 70 del listado de puntos.

Saliendo por el tee del 10 su tarde comenzó con paso dudoso, ya que hizo tres putts en dos ocasiones para un arranque de bogey-par-birdie-bogey. “Fue un mal inicio, así que creo que estaba un poco herrumbrado. Pegué un tiro muy bueno en el par-3 del 15 y eso como que echó a andar las cosas. La dejé como a dos metros y emboqué el putt. A partir de ahí jugué muy bien”, afirmó el líder que encadenó tres birdies consecutivos del 15 al 17 y luego hizo cinco birdies y un solo bogey por la vuelta del 1.

El colombiano Santiago Gómez, quien ayer jugó el Pro-Am con el cantante Chayanne y el miembro del Salón de la Fama del béisbol Iván “Pudge” Rodríguez, hizo seis birdies y un solo bogey para la ronda que lo tiene segundo en solitario.

Aún con frío al pegar en el tee del 10 temprano en el día, Gómez tomó confianza haciendo birdies consecutivos en los hoyos 11 y 12. “En el 11 estaba haciendo mucho frío y aunque me podía tirar a green, la bandera estaba corta y preferí hacer un ‘lay-up’ a 110 yardas. De ahí la dejé totalmente dada. Esos dos birdies obviamente me impulsaron y estuve atento todo el día, administrando muy bien mi juego”, dijo el jugador originario de Armenia, Colombia que reside en Miami desde hace siete años.

Después de hacer birdie al 16, su séptimo hoyo del día, Gómez anotó su único bogey en el 8 para entrar a sus segundos nueve con 2-bajo par. La vuelta del 1 la inició con cinco pares antes de destaparse con una seguidilla de tres birdies entre los hoyos 6 y 8.

Aprovechando su buen conocimiento del campo y las condiciones locales, en el 6 tomó el riesgo de salir con driver desde el tee para poder tener un wedge en la mano para su approach a un green complicado. El riesgo dio dividendos porque pegó un tirazo desde 132 yardas y dejó la pelota a poco más de un metro del hoyo e hizo birdie. En el par-3 del 7 los tees estaban adelante y había 167 yardas al hoyo, así que pegó un hierro-8 a seis metros y embocó un muy buen putt en bajada y rápido. Finalmente, en el 8, pegó una madera en la salida y dejó la pelota a 155 yardas entre los cross bunkers de un hoyo con fairway estrecho. De ahí pegó hierro-9 y dejó la pelota a cuatro metros en subida y embocó el putt por el medio del hoyo.

“He estado pegándole muy bien a la pelota y conozco bien el campo. Los greens están demasiado buenos, así que se ven muy bien las caídas. Ha sido un comienzo muy bueno”, agregó el jugador de 27 años que en 2016 se graduó de Nova Southeastern, una universidad que queda a pocos kilómetros de Doral.

La primera ronda acabará mañana

Por falta de luz hubo una docena de jugadores que no pudieron completar la ronda, la cual se suspendió a las 5:45 p.m. hora local. Ellos retomarán sus posiciones mañana temprano y luego procederán con una segunda ronda cuyo inicio se mantiene programado para las 7 a.m.