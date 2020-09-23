Se imponen Woods y Thomas en la Payne’s Valley Cup

HOLLISTER, MISSOURI.- Un par de días después de disfrutar del triunfo de Bryson DeChambeau en el US Open, torneo que causó estragos en la mayoría de sus participantes, hoy se llevó a cabo una competencia mucho más relajada en las montañas de Missouri con fines benéficos.

Por muchas formas, la Payne's Valley Cup fue la antítesis del Abierto de los Estados Unidos. En primer lugar, se jugó en un campo nuevo y no en uno de 99 años como lo fue la semana pasada el Winged Foot Golf Club y en segundo plano porque se llevó a cabo en la semana donde originalmente tendría verificativo la Ryder Cup.

Gracias a un o’yes, los estadounidenses Tiger Woods y Justin Thomas vencieron a los europeos Rory McIlroy y Justin Rose, sin embargo, el resultado fue secundario. La misión principal de esta exhibición fue presentar al mundo el Payne's Valley Golf Club, el primer campo de golf de acceso público diseñado por la firma de diseño TGR de Tiger Woods, y recaudar fondos para la Payne Family Foundation.

El Payne's Valley Golf Club, pretende honrar la figura del legendario Payne Stewart originario de Missouri, ganador de 11 títulos en el PGA TOUR, tres de ellos Majors y quien muriera trágicamente a los 42 años de edad en un accidente aéreo el 25 de octubre de 1999.

