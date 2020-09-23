Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
AZTECA GOLF SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol

Se imponen Woods y Thomas en la Payne’s Valley Cup

La dupla estadounidense integrada por Tiger Woods y Justin Thomas venció a la mancuerna formada por los británicos Rory McIlroy y Justin Rose.

Tiger Woods y Justin Thomas se adjudicaron la Payne’s Stewart Valley Cup

Escrito por: Azteca Deportes

HOLLISTER, MISSOURI.- Un par de días después de disfrutar del triunfo de Bryson DeChambeau en el US Open, torneo que causó estragos en la mayoría de sus participantes, hoy se llevó a cabo una competencia mucho más relajada en las montañas de Missouri con fines benéficos.

Por muchas formas, la Payne's Valley Cup fue la antítesis del Abierto de los Estados Unidos. En primer lugar, se jugó en un campo nuevo y no en uno de 99 años como lo fue la semana pasada el Winged Foot Golf Club y en segundo plano porque se llevó a cabo en la semana donde originalmente tendría verificativo la Ryder Cup.

Gracias a un o’yes, los estadounidenses Tiger Woods y Justin Thomas vencieron a los europeos Rory McIlroy y Justin Rose, sin embargo, el resultado fue secundario. La misión principal de esta exhibición fue presentar al mundo el Payne's Valley Golf Club, el primer campo de golf de acceso público diseñado por la firma de diseño TGR de Tiger Woods, y recaudar fondos para la Payne Family Foundation.

El Payne's Valley Golf Club, pretende honrar la figura del legendario Payne Stewart originario de Missouri, ganador de 11 títulos en el PGA TOUR, tres de ellos Majors y quien muriera trágicamente a los 42 años de edad en un accidente aéreo el 25 de octubre de 1999.

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

REVIVE -MÉXICO VS USA FECHA.png

Revive México vs Estados Unidos | Selección Mexicana

Ver en vivo
5:55 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
17 SEP
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
17 SEP
REVIVE -MÉXICO VS CHILE FECHA.png

Revive México vs Chile | Selección Mexicana

5:55 p. m.
17 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
17 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
18 SEP
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante Live Previo

6:20 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante EN VIVO

6:45 p. m.
18 SEP
JUÁREZ VS TIGRES FECHA.jpg

Liga BBVA MX| FC Juárez vs Tigres EN VIVO

9:01 p. m.
18 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
18 SEP
REMO VS SANTOS FECHA.jpg

Brasileirao| Remo vs Santos

3:50 p. m.
19 SEP
BORREGOS CEM VS BORREGOS CCM FECHA.jpg

ONEFA| Borregos CEM vs Borregos CCM

5:50 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo Live Previo

10:20 p. m.
19 SEP