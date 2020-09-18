Sigue adelante Abraham Ancer en el US Open

MAMARONECK, NUEVA YORK.- En la rayita. Un segundo recorrido de 75 golpes, para un total de 146 impactos, seis arriba de par, colocó al mexicano Abraham Ancer empatado en el sitio 49, justo dentro de los que pasaron el corte de la edición 120 del US Open que se realiza en el Winged Foot Golf Club.

La ronda del jugador de 29 años y originario de Reynosa, Tamaulipas, incluyó un birdie en el hoyo 15, por bogeys en el uno, dos, nueve, diez, 12 y 14. El fin de semana, el actual número 23 del Official World Golf Ranking (OWGR) tratará de superar el sitio 49 obtenido el año pasado en el Abierto de los Estados Unidos.

El líder de la competencia que reparte una bolsa de diez millones y medio de dólares es Patrick Reed. El estadounidense ganador este año del World Golf Championships-Mexico Championship, tiene un acumulado de 136 impactos, cuatro bajo par, uno de ventaja sobre su compatriota Bryson DeChambeau. Tiger Woods y Phil Mickelson no pasaron el corte.

