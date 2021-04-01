Valero Texas Open 2021: Un mexicano se sentirá en casa

El campo de The Oaks abrió sus puertas para este torneo en el 2010, este es un diseño del mítico Greg Norman con la asistencia de Sergio García, un campo bastante retador, PAR 27, de 7,400 yardas, el cual pondrá en aprietos a varios de los golfistas este fin de semana. El cual está de regreso tras la cancelación del evento el año pasado debido a la situación sanitaria del Covid-19 alrededor de todo el mundo.

Este es un torneo en el que no tendremos a todos los máximos referentes del deporte, debido a que es una parada complicada dentro del calendario del PGA Tour, ya que el Masters de Augusta se encuentra a la vuelta de la esquina, sin embargo, podremos disfrutar de la actividad del mexicano Abraham Ancer, el cual ha tenido un arranque sólido en este 2021, pero con algunas aéreas de oportunidad importantes que debe de corregir de cara a los grandes Majors que se vienen a mediados de año, sin embargo, el mexicano se sentirá como en casa, esperando por fin poder conseguir el primer triunfo de su carrera en el PGA Tour, esta podría ser la mejor oportunidad hasta el momento, por lo que un buen resultado este fin de semana podría ser muy importante para el representante mexicano en el máximo circuito del golf mundial.

Abraham Ancer presente en el torneo

Abraham saldrá desde el hoyo número 10 junto con el estadounidense de 33 años de edad Ben Martin y el australiano de 26 Cameron Davis.

Otros de los jugadores que podremos disfrutar a partir del día de mañana serán, Tony Finau, los nativos de Texas Scottie Scheffler y Jordan Spieth, el campeón defensor Corey Connors, Zach Johnson (dos veces ganador del Abierto de Texas), y Rickie Fowler el cual necesita ganar esta semana para asegurar su participación en el Masters de Augusta.

Álvaro Ortiz marcha en el tercer lugar del Abierto Mexicano de Golf