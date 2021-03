Álvaro Ortiz marcha en el tercer lugar del Abierto Mexicano de Golf

Un acumulado de 202 golpes, 14 bajo par, colocó al jalisciense Álvaro Ortiz en la tercera posición de la edición 61 del Abierto Mexicano de Golf que se desarrolla en el campo de Estrella del Mar y que cuenta con el aval de la Federación Mexicana de Golf (FMG) y el PGA TOUR Latinoamérica.

Álvaro Ortiz ganador en 2019 del Latin America Amateur Championship (LAAC), registró una tercera ronda de 70 impactos, dos bajo par, por lo que se encuentra a cinco golpes de distancia del líder, el argentino Jorge Fernández-Valdés (-19), mientras que la segunda posición es para el canadiense y campeón defensor Drew Nesbitt (-15).

“Fue una ronda difícil, pero, estoy contento de poder terminar con esos dos buenos putts en el 17 y 18. A remar mañana, creo que va a ser complicado poderle quitar el trofeo a Jorge. Creo que está jugando un golf impresionante y la verdad, la ronda que hizo hoy fue una de las mejores que he visto en mi vida (...) la esperanza muere al último, a salir agresivo mañana, a buscar ese score bajo”, afirmó Álvaro Ortiz.

“Lo que hizo Jorge fue impresionante, creo que falló uno o dos tiros en todo el día. Siento que pude haber hecho una mejor ronda; no aproveché los par cinco, pero el día no estaba muy fácil”, explicó Álvaro Ortiz al término de su tercera ronda.

“El no desanimarse, al final de cuentas él es quien ha hecho las cosas bien; nosotros no las hemos hecho mal, solo no acertamos hoy. En mi plan de juego no aproveché los par cinco, que son la parte fácil del campo y por eso estoy en una situación en la que estoy a cinco golpes de él. Pero, todo puede pasar mañana”, afirmó.

Jorge Fernández

Tres mexicanos en el top ten

El regiomontano Fernando Cruz Valle con marcador de 205 golpes, 11 bajo par, se encuentra empatado en la sexta posición, mientras que Emilio González con score de 206, diez menos, está en el noveno sitio. El poblano Juan Carlos Benítez y el veracruzano Raúl Pereda, ambos con 209, siete menos están en el puesto 23. Finalmente el amateur José Cristóbal Islas, está en el casillero 53 con 215, uno menos.

