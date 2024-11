ATENCIÓN: La baja que tendría el América Femenil para las semifinales del Apertura 2024

América Femenil se convirtió en el segundo equipo clasificado a las semifinales del Apertura 2024, pues en los cuartos de final derrotaron 7-3 en el marcador global a Chivas.

Con esto llegaron a siete liguillas consecutivas en las que eliminan al acérrimo rival, aunque en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes recibieron dos goles en menos de diez minutos.

Te puede interesar: Está en duda la continuidad del DT de Chivas para el Clausura 2025

América se muda del Estadio Ciudad de los Deportes | La Mesa Protagonistas

DT del América invita a la afición a seguir con el apoyo

Al término del encuentro, Ángel Villacampa aseguró que uno de los factores que más ayudaron al equipo fue la afición. “Forma parte de nuestro trabajo. No sólo ganar, también conectar con la afición. Siempre queremos más y mejor. Hemos ido creciendo en los aficionados que vienen. Espero que siga siendo así y no nos dejen. Seguramente los vamos a necesitar”, comentó el español.

Asimismo, hizo un análisis de cómo ha crecido el equipo en lo que va de la actual campaña. “Fue difícil al comienzo. Hemos ido creciendo ante la adversidad y en la competencia. No es nada fácil la situación, nada fácil revertir. Las jugadoras mejoran y las que llegan saben lo que es América. Hay que entender: las futbolistas son personas. Eso lo pasamos y tenemos el foco es la mejor forma de darle la vuelta”, aseguró Villacampa.

Ahora, el equipo de Coapa tiene miras en las semifinales, para las que todavía no conocen al rival, pero dijo que una de las cosas más importantes es dejar los egos de lado. “Aquí los entrenadores dejamos los egos. Hay que pensar que puede ser un rival duro en semifinales. Hay que recuperar rápido y trabajar. No es fácil lo que se ha hecho. Llegar a la final no basta”, dijo, pues han jugado seis finales consecutivas de las que sólo han ganado una.

La posible baja del América para las semifinales

Una de las malas noticias para el equipo en lo que resta de la liguilla, es que la mediocampista Aylin Aviléz abandonó el terreno de juego en el “carrito de las desgracias” por una lesión que sufrió en el segundo tiempo y podría quedar fuera por lo que resta.

“Lo importante es ganar. Ver cuando nos toca jugar. Mejorar aspectos. Ver lesión de Aylin a ver si no se pierde la liguilla”, dijo.

Te puede interesar: Equipo de Liga MX anuncia la salida de su DT antes del Play-In