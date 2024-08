¡Malas noticias! Las bajas que tendría el América para el regreso de la Liga BBVA MX

Se terminó la Leagues Cup 2024 para la Liga BBVA MX. Mazatlán y América eran los últimos dos equipos sobrevivientes del futbol mexicano, en los cuartos de final del torneo. El pasado sábado, ambas escuadras se fueron eliminadas, desde los 11 pasos, y con esto concluyó la participación de nuestro país en el certamen.

Tras lo sucedido, el balompié de nuestro país regresa con la Jornada 5 del Apertura 2024, que dará inicio el viernes 23 de agosto, y culminará el domingo 25 del mismo mes, donde las Águilas recibirán al Puebla, el sábado 24, en su casa provicional, el Estadio Ciudad de los Deportes.

Las bajas que tendría el América para la Jornada 5 contra el Puebla

El encuentro contra la Franja es de suma importancia para el cuadro de André Jardine, ya que en el torneo local no van como hubieran esperado, en cuatro fechas suman dos triunfos y dos derrotas, para tener seis unidades, y ubicarse en la posición 10 de la Tabla General.

Además de eso, no hay tan buenas noticias para su plantel, pues cuantan con cuatro lesionados. Alejandro Zendejas desde la Jornada 2, cuando salió de cambio contra Querétaro. Kevin Álvarez, quien desde el torneo pasado había sido baja; y en la Leagues Cup se sumaron dos más, Javairo Dilrosun y Rodrigo Aguirre, este último se dice que por una sobre carga muscular que lo hizo perderse los cuartos de final contra Colorado.

Viernes 23 de agosto

Querétaro vs Cruz Azul | 7:00 PM

Mazatlán vs Pachuca | 8:00 PM (aztecadeportes.com, App de Azteca Deportes y Azteca 7)

Xolos vs Rayados | 9:05 PM

Sábado 24 de agosto

Necaxa vs FC Juárez | 5:00 PM

León vs Santos | 7:00 PM

Atlas vs Pumas | 7:00 PM

Tigres vs Chivas | 9:00 PM (aztecadeportes.com, App de Azteca Deportes y Azteca 7)

América vs Puebla | 9:05 PM

Domingo 25 de agosto

Toluca vs Atlético San Luis | 12:00 PM