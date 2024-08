Así marcha la tabla de goleo del Apertura 2024 tras los partidos adelantados

Tras casi un mes de tener parada la Liga BBVA MX, el pasado viernes 16 de agosto del 2024, se reanudó la actividad del Apertura 2024 con tres partidos. Luego de que quedaron eliminados varios equipos mexicanos, para no perder ritmo, decidieron regresar a la actividad.

Los encuentros fueron: Puebla vs Rayados, Tijuana vs Santos y Atlético de San Luis vs Querétaro. Con los partidos que se disputaron, algunos jugadores aprovecharon para subir puestos en la tabla de goleo individual.

Así va la tabla de goleo Apertura 2024

Entre los jugadores que aprovecharon para poder avanzar lugares en la tabla de goleo se encuentran: Sergio Canales y Germán Berterame. Ambos marcaron y se ubican en el décimo y noveno lugar respectivamente. Registran dos goles, el español anota cada 222.50 minutos y Germán Berterame anota cada 197 minutos.

En el octavo lugar se ubica Jhonder Leonel Cádiz de León con tres goles, Cade Cowell de Chivas con tres goles, Eduardo Aguirre de Atlas con tres goles. En quinto se ubica Franck Boli al anotar con Atlético de San Luis la semana pasada, registra tres goles y anota cada 68.33 minutos.

En cuarto lugar se ubica Joao Paulo del Toluca con tres goles, en tercero José Raúl Zúñiga de Tijuana con tres goles y en los primeros dos lugares, sin ser desplazados hasta el momento, se ubica Lucas Cavallini de Puebla con cuatro goles y Henry Martín del América con cuatro tantos.

Luego de que ha terminado la participación de los equipos de la Liga BBVA MX en la Leagues Cup 2024, al quedar todos totalmente eliminados. Este viernes 23 de agosto del 2024, regresarán todos los equipos a tener actividad en el Apertura 2024.

La actividad se reanudará con los partidos de la jornada 5 del Apertura 2024 de la Liga BBVA MX. Los cuales son: Querétaro vs Cruz Azul, Mazatlán vs Pachuca, Tijuana vs Monterrey, Necaxa vs Juárez, León vs Santos, Atlas vs Pumas, Tigres vs Chivas, América vs Puebla y Toluca vs Atlético San Luis.

