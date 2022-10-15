“El Balón de Oro es Messi y Messi es el Balón de Oro": France Football

Por vez primera en tres lustros, Lionel Messi no figura entre los candidatos al Balón de Oro, premio que otorga France Football al mejor futbolista del año, no obstante, Pascal Ferré, director de la revista que otorga el galardón, afirmó que "el Balón de Oro es Messi y Messi es el Balón de Oro".

Con siete premios adjudicados, el jugador del París Saint-Germain lidera la lista de ganadores, algo que Ferré señala que va a ser complicado de igualar.

"Su récord va a ser muy complicado de igualar, es alguien que encarna bien el Balón de Oro, porque aúna rendimiento individual y colectivo, pero también una cierta idea del espectáculo y una larga longevidad", afirma.

Así mismo, recuerda al argentino emocionado cuando le llamó en las dos últimas veces para anunciarle que era el ganador.

"En 2019 me dijo que se le había olvidado la sensación de placer que suponía ganarlo (después de tres años del último), se había dado cuenta de que lo echaba de menos. En 2021 tuve la impresión de que hablaba con un niño", relata.

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La rivalidad de Messi y Cristino Ronaldo

También recuerda la emoción de Cristano Rolando cuando se lo anunció en varias ediciones y cree que el portugués "no ha digerido bien quedarse por detrás de su gran rival".

"Es un premio muy importante para ellos. El Balón de Oro es de las pocas cosas que no pueden comprarse. Eso les hace humildes ante este tipo de recompensas, les convierte en niños", agrega.

Messi y Ronaldo han protagonizado una de las rivalidades más intensas de la historia del deporte, y dicho duelo, también va a ser difícil de superar.

"Se habla mucho de la rivalidad entre Mbappé y Haaland, pero ninguno de los dos ha ganado la Liga de Campeones. A la edad de Mbappé, Messi tenía ya dos Balones de Oro. Si quieren instaurar una rivalidad parecida tienen que empezar a ganar grandes trofeos ya. Messi y Ronaldo no tardaron tanto", dice.

Con información de EFE

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