Lionel Messi apunta a jugar el clásico del PSG frente al Marsella

Luego de sufrir la baja de Lionel Messi en los últimos dos partidos, el París Saint-Germain encara el juego contra el Marsella con la presencia del jugador argentino.

Y es que todo parece indicar que el ’10’ de la Selección de Argentina va a estar disponible para el Clásico de la Ligue 1, pues el equipo ha mostrado fotos de Messi entrenando al parejo del resto del equipo.

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El jugador del PSG fue baja para los encuentro frente al Reims, correspondiente a la Fecha 10 de la Liga de Francia, de igual forma, hizo falta en el compromiso de Champions League del París Saint-Germain contra el Benfinca.

Messi presentaba molestias musculares y en ambos partidos en los que estuvo ausente, el equipo dirigido por Christophe Galtier no pudo pasar del empate pese a contar con Kylian Mbappé y Neymar en el terreno de juego.

El duelo contra el Reims fue una división de puntos sin anotaciones y en la Jornada 4 de la UEFA Champions League, el PSG empató 1-1 en la cancha del Parque de los Príncipes.

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Los números de Messi en la Temporada 2022/23

En la presente temporada de la Ligue 1, Lionel Messi ha disputado 9 encuentros en los cuales, ha marcado en cinco ocasiones. Por otra parte, en la Liga de Campeones ha tenido actividad en tres partidos y ha hecho dos goles.

El París Saint-Germain recibe al Marsella el próximo domingo 16 de octubre para disputar una edición más del Clásico. El último juego entre ambas escuadras terminó a favor del PSG por marcador de 2-1. Por su parte, la úlima ocasión en la que el Olympique de Marsella sacó los tres puntos ante el equipo de la capital, fue en la Fecha 3 de la Ligue 1 en la Temoprada 2020/21.

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