Balón de Oro 2026 EN VIVO: ver GRATIS resultados de transmisión de ceremonia con Harry Kane, Kylian Mbappé y Lamine Yamal: sigue los resultados de la ceremonia y conoce a todo los ganadores este lunes 26 de octubre

El mundo del futbol viste sus mejores galas para celebrar la entrega del Balón de Oro 2026. La élite del balompié global se reúne para reconocer a los máximos exponentes de la temporada en una velada llena de elegancia y expectativa.

La prestigiada revista France Football y la UEFA premiarán la excelencia en las siguientes categorías clave:

Balón de Oro (Masculino y Femenino): El galardón supremo al mejor futbolista del planeta.

El galardón supremo al mejor futbolista del planeta. Trofeo Kopa (Masculino y Femenino): Premio al talento joven menor de 21 años.

Premio al talento joven menor de 21 años. Trofeo Yashin (Masculino y Femenino): Reconocimiento al mejor guardameta de la temporada.

Reconocimiento al mejor guardameta de la temporada. Trofeo Gerd Müller: Destinado al máximo goleador del año futbolístico.

Destinado al máximo goleador del año futbolístico. Trofeo Johan Cruyff: Otorgado al mejor entrenador de equipo masculino y femenino.

Otorgado al mejor entrenador de equipo masculino y femenino. Club del Año: Para la mejor institución masculina y femenina.

Para la mejor institución masculina y femenina. Premio Sócrates: Distinción por compromiso social y labor humanitaria.

Una cita imperdible para la historia del deporte. Sigue la cobertura completa en Azteca Deportes.

¿Dónde ver la gala del Balón de oro 2026 en vivo?

Podrás ver la cobertura en vivo que estamos haciendo de la gala del Balón de oro 2026, con las posiciones de los jugadores, las noticias en tiempo real y el gran ganador en directo.

Página de Balón de Oro da a Harry Kane como ganador del 2026

La mañana del 26 de octubre de 2026, la página web oficial del Balón de Oro publicó la noticia de la victoria de Harry Kane para este año, sin embargo, pocos minutos después, la eliminaron. Esto causó revuelo en internet y hasta el momento no se ha dicho nada más.