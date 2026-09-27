Baltimore Ravens vs Dallas Cowboys: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY domingo 27 de septiembre, partido de la NFL, marcador online
Rio de Janeiro se viste de gala para recibir su primer partido de temporada regular de la NFL y será un encontronazo de pronóstico reservado.
El país del futbol se convierte en el del futbol americano por lo menos hoy domingo 27 de septiembre gracias a la NFL. Rio de Janeiro abre sus puertas para recibir a los Dallas Cowboys y a los Baltimore Ravens en un partido que pinta para ser espectacular desde el primer minuto. Ambos equipos vienen con récord de un ganado y un perdido, por lo que en territorio neutral querrán conseguir su segunda victoria en la presente temporada.
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