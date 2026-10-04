Con la bandera de México colgada en el gimnasio, escuchando Maná y golpeando el saco de agua, Canelo Álvarez cierra su tercera semana entrenando en Valencia para enfrentar a Christian Mbilli

Con el sudor corriendo por su frente, con los puños impactando con fuerza ante la mirada de su entrenador Eddy Reynoso y sonando de fondo En el muelle de San Blas de Maná, Saúl Canelo Álvarez está cerrando la tercera semana de entrenamiento en Valencia, España, rumbo al combate ante el campeón Christian Mbilli, agendada en el calendario para el 31 de octubre.

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Arabia Saudita, en la ciudad capital de Riad será la sede en la que se celebre esta pelea, y el mexicano no se toma nada a la ligera, por lo que está cerrando la tercera semana de su entrenamiento en un sitio lejado, muy lejano a casa en donde aislado y solo con la compañía de su equipo de trabajo se alista para ganar esa pelea tremenda que está próxima a suceder.

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Maná, con el Muelle de San Blas, suena en el gimnasio en el que se alista Canelo para medirse ante Mbilli

Saúl Álvarez ha sido muy abierto respecto a sus aficiones, considerando Maná entre sus grupos con los que creció, por lo que inclusive Fher, el vocalista de la agrupación tapatía, salió acompañando al boxeador rumbo al ring en la pelea en contra de Caleb Plant en Las Vegas.

Canelo castiga el saco de agua en el gimnasio

Saúl Canelo Álvarez, en un video subido por DAZN se observa cómo entrena los golpes de poder en el conocido como saco de agua, todo bajo la mirada de Reynoso. En esos momentos, Canelo se toma con cautela el impacto, va observando el saco de agua y tras unos segundos suelta un impacto de poder.

Así retoma en algunas ocasiones, golpe que lleva energía, dirección y por lo que sería el golpe que podría aterrizar sobre Mbilli, este peleador nacido en Camerún, quien creció en Francia teniendo esa nacionalidad, pero que ha hecho su vida adulta en Canadá.