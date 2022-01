Banjo-Kazooie ya tiene fecha de lanzamiento en Nintendo Switch Online

El pasado mes de diciembre, se adelantó la llegada de Banjo-Kazooie al servicio de Nintendo Switch Online + Expansion Pack. La suscripción que permite jugar títulos de Nintendo 64 y SEGA, incorpora otro clásico a la lista de juegos disponibles, pues la entrega desarrollada por Rare, estará disponible el próximo 20 de enero en la consola híbrida.

Fue a través de sus redes sociales, que Nintendo adelantó el tráiler del videojuego y generó grandes expectativas recibiendo miles de comentarios positivos.

Banjo-Kazooie llega a Nintendo Switch Online + Expansion Pack

Y es que cabe recordar, que cuando se anunció la suscripción del Paquete de Expansión la empresa de entretenimiento fue blanco de críticas por los altos precios.

La suscripción a Nintendo Switch Online + Expansion Pack tiene un costo anual de $1189 pesos por la suscripción individual y $1899 pesos por el plan familiar, en la cual se pueden vincular hasta ocho cuentas. El disgusto de los usuarios por los precios fue tanto, que el video de presentación del servicio es el que más dislikes tiene en el canal de YouTube de Nintendo.

La saga de Banjo-Kazooie llegó a Nintendo 64 en 1998, posteriormenre, recibió un segundo título en el año 2000 bajo el nombre de Banjo-Tooie. Fue para la consola Game Boy Advance, que en 2003 se lanzó Banjo-Kazooie: Grunty’s Revenge y en 2005, llegó un spin-off para la misma consola portátil. Finalmente, en 2008 llegó su última versión para Xbox con Banjo-Kazooie: Nuts & Bolts.

Nintendo Switch Online + Expansion Pack launches 10/25!



Gain access to:

- Library of #Nintendo64 & SEGA Genesis games

- #AnimalCrossing: New Horizons – Happy Home Paradise at no additional cost

- All other benefits of a #NintendoSwitchOnline membershiphttps://t.co/LUjTCpLg3v pic.twitter.com/P3YEdVtp2Z — Nintendo of America (@NintendoAmerica) October 15, 2021

Juegos disponibles en Nintendo Switch Online + Expansión Pack

Nintendo 64:

Super Mario 64, The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Mario Kart 64, Star Fox 64, Sin and Punishment, Dr. Mario 64, Mario Tennis 64, WinBack, Yoshi’s Story, Paper Mario y Banjo-Kazooie.

SEGA:

Sonic the Hedgehog 2, Streets of Rage 2, Ecco the Dolphin, Castlevania: Bloodlines, Contra: Hard Corps, Dr. Robotnik’s Mean Bean Machine, Golden Axe, Gunstar Heroes, M.U.S.H.A., Phantasy Star IV, Ristar, Shining Force, Shinobi III: Return of the Ninja Master y Strider.

Entre los próximos juegos que pueden llegar al servicio de Nintendo Switch, se encuentran Pokémon Snap, The Legend of Zelda: Majora’s Mask, Kirby 64: The Crystal Shards, Mario Golf Paper y F-Zero X.

