Por cada gol fallado de Funes Mori... ¡SHOT GRATIS!

En la Sultana del Norte, el recuerdo de Rogelio Funes Mori no es precisamente el más grato. Ayer por la tarde, 26 de noviembre, un bar en la Ciudad de Monterrey sorprendió con una peculiar promoción: regalará shots de manera gratuita a todos los comensales que se encuentren en el lugar en el momento en que Funes Mori, ahora jugador de los Pumas, falle una ocasión clara de gol. La curiosa oferta no se limita al partido de ida de los Cuartos de Final, que se disputará mañana a las 21:10 horas en el Estadio BBVA, sino que también estará vigente para el encuentro de vuelta, programado para el domingo 1 de diciembre en el Estadio Olímpico Universitario. La iniciativa ha causado revuelo entre los aficionados regiomontanos, quienes no han dudado en expresar su opinión en redes sociales, convirtiendo la noticia en un tema de conversación previo a este emocionante enfrentamiento de la liguilla.

Te puede interesar: Tigres y Monterrey buscan ROBARLE refuerzo a Cruz Azul

¿Rayados está obligado al título? | La Mesa Protagonistas

El presente de Funes Mori

El presente del delantero argentino naturalizado mexicano, Rogelio Funes Mori, no es el mejor, esto debido a su rendimiento en el Apertura 2024 ya que ha estado lejos de lo esperado. Con tan solo un gol y una asistencia en toda la temporada de la Liga MX, sus números han quedado por debajo de las expectativas tanto del cuerpo técnico como de la afición. A pesar de ello, los seguidores auriazules mantienen la esperanza de que el atacante pueda redimirse durante la liguilla, apareciendo en momentos clave que impulsen al equipo en su lucha por el ansiado campeonato. El desafío está en demostrar que aún tiene la capacidad de ser un jugador determinante en instancias decisivas.

Te puede interesar: Rayados vs Pumas: Fecha y hora donde ver en vivo el partido de ida de los Cuartos de Final del Apertura 2024