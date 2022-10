Barby Juárez advierte a Yamileth Mercado: será una guerra

Este sábado se miden en La Casa del Boxeo, la veterana Mariana Barby Juárez ante Yamileth Mercado, pleito al cual llega la capitalina motivada para conseguir su cuarto cetro, pensando en arrebatarle a la monarca la correa de peso supergallo del Consejo Mundial de Boxeo.

Yeimi Mercado defenderá su campeonato en un duelo que contrasta por ser entre la juventud y la experiencia, aunque como común denominador existe el hambre de acrecentar su historia, salir con la mano en alta y deleitar a la afición, que podrá ver la función el sábado 29 de octubre, por Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra aplicación desde las 11:00 PM.

La 'Barby' Juárez no le teme a los retos y este sábado buscará un título más en su amplia trayectoria.



Sábado 29 de octubre

Barby Juárez va por su cuarto título

La peleadora Barby Juárez , de 42 años de edad sostuvo a Box Azteca lo importante que es para ella, que en el ocaso de su carrera, sume un campeonato más.

“Estoy contenta por la oportunidad que se me está dando. Un cuarto título para mí es muy importante. Lo he estado buscando, he trabajado para esto y creo que se dio en el momento que se tenía que dar y ahora que llegó, no la voy a desaprovechar. Habrá nueva campeona mundial”, explicó Juárez.

Tiene Barby Juárez un pronóstico de guerra

“Nos preparamos para esto y sé que será una pelea intensa. Yamileth es una chava que se entrega arriba del ring, va para adelante y habrá una guerra en el ring este sábado. Ella quiere llegar lejos. Esta pelea es importante también para ella, queda en el récord. Para mí es algo que quiero regalar a mis seguidores, lo merezco, tengo la experiencia”, recalcó.

Expone confianza Barby Juárez

Concluyó explicando con confianza, que luego de la pelea, hasta podrá salir a pie a su casa con título mundial, pues vive cerca de las instalaciones de TV Azteca.

“Primero Dios vamos a ganar este sábado el campeonato y después me voy caminando a casa porque vivo de ahí muy cerquita”.