Barcelona responde al fichaje de Mbappé por el Madrid

A unas horas del anuncio oficial de Kylian Mbappé como nuevo jugador del Real Madrid, el Barcelona ya prepara respuesta en el mercado de transferencias para fortalecer la plantilla de Hans Flick para la próxima temporada en donde buscarán evitar el bicampeonato de los “Merengues” en liga española.

El entrenador alemán ha pedido a dos jugadores a la directiva culé para reforzar el equipo que terminó en segundo lugar de la liga, el primero es un viejo conocido del estretega, Joshua Kimmich, jugador que dirigió tanto en el Bayern Munich como en la selección teutona, además de Nico Williams, una de las jóvenes promesas del futbol español.

La situación de Kimmich en el Bayern

El mediocampista alemán expresó su sentir con la directiva del Bayern por salir en el verano, todo a raíz de la mala relación con el ex entrenador Thomas Tuchel, con la nueva dirigencia al mando de Vincent Kompany el club espera mantener al futbolista que tiene contrato hasta el 2025 con el cuadro “Bávaro”.

“Le recuerdo como jugador. No puedo juzgarle mucho como entrenador. Me alegro de que tengamos un nuevo entrenador. Es importante para mi futuro, pero ante todo me importa lo que piense el club”, mencionó Kimmich a la llegada de su nuevo entrenador.

La buena relación con Flick podría ser una detonante para que Kimmich fiche por el Barcelona, aunque la directiva podría esperar a que termine el contrato del jugador de 29 años para que llegue libre el próximo verano.

¿Nico Williams opción para el Barcelona?

Después de conseguir la Copa del Rey con el Athletic Club de Bilbao el menor de los Williams ha aumentado su valor en el mercado como una de las joyas del futbol español, esta temporada partició en 25 goles con su equipo en donde entregó 17 asistencias, siendo uno de los mejores en el campeonato.

Los deseos de Flick por llevar al futbolista del Bilbao podrían no cumplirse por el alto valor del español, a menos de que el Barca reciba una oferta importante por algún jugador de la plantilla.

