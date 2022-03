Los dos cracks que Barcelona vigila por si no fichan a Haaland

El FC Barcelona sigue dando mucho de qué hablar de cara al próximo mercado de verano, pues de momento ya se habla de dos cracks mundiales por si no llegan a fichar a Erling Haaland, mismos que serían bombazos por si se llegan a consolidar.

Se sabe que el Barcelona no vive la mejor situación económica pero hay mucho optimismo de cara a la próxima temporada, pues sabrían mover bien sus cartas e ir por un delantero letal para acompañar a Aubameyang; Haaland es el plan A pero ya hay dos alternativas.

Salah, a la espera de una oferta de Barcelona

Medios internacionales aseguran que el ‘Faraón’ Mohamed Salah está abierto a escuchar ofertas de cualquier club, pues pese a que el Liverpool quiere renovarlo, no han llegado a un acuerdo económico.

El egipcio quiere tener un salario que ronde los 30 millones de euros por temporada, mismo que el Liverpool no quiere o no puede ofrecer, es por ello que no han renovado su contrato, que expira en junio de 2023, así que es una opción latente para el Barcelona.

Salah es uno de los líderes de goleo de la Premier League y ‘killer’ de los ‘Reds’, pues en lo que va de la temporada suma 28 goles en 36 partidos.

Lewandowski, otra alternativa del Barcelona

Siguiendo la línea de delanteros letales, Robert Lewandowski entraría en la órbita de los Culés, pues saben que es un jugador de calidad y que marca al por mayor, eso sin importar que tenga 33 años.

Lewandowski está en una situación similar a la de Salah, pues su contrato expira en junio de 2023 y a él, según parece, no le han hecho ofertas, por lo que pronto podría salir del Bayern Múnich.

El polaco tiene mejores números que los del egipcio, pues en 37 partidos ya ha marcado 45 goles, algo que le vendría muy bien al FC Barcelona.

