El Barcelona planea robarle fichaje al Real Madrid

El Barcelona levantó la mano para hacerse de los servicios del delantero del París Saint Germain, Kylian Mbappé, quien en fechas anteriores fuentes españolas aseguraban que el Real Madrid tenía un acuerdo con la máxima joya del PSG, sin embargo corre la versión que el club culé entró en escena para fichar al atacante galo.

El contrato de Mbappé culmina el próximo 30 de junio con el París Saint Germain y según información del diario ‘L’Equipe’, el futbolista de 23 años “no ha cerrado la puerta” a la opción azulgrana.

Aunque el prestigioso medio francés recalca que el futuro de Mbappé está en dos equipos, el Real Madrid y su actual escuadra, el París Saint Germain, aunque repiten que el jugador no ha tomado ninguna decisión final, cabe destacar que el diario galo informó que el PSG fue notificado del interés del Barcelona en hacerse con los servicios del atacante para la próxima temporada.

Mbappé concluye contrato el próximo 30 de junio con el París Saint Germain. De momento, el atacante no ha renovado, pese al interés del PSG en lograrlo, y es una de las figuras más atractivas del próximo mercado de verano, con el Real Madrid como principal posibilidad.

Laporta da postura ante posible llegada de Mbappé



Joan Laporta habló sobre los rumores que vinculan a Kylian Mbappé con la entidad blaugrana, aunque no lo negó del todo su declaraciones están rearmadas a cuidad la parte financiera del club, antes de fichar por cantidades elevadas. ”No voy a poner en riesgo la institución con operaciones que, ni que estuviésemos ya saneados, las haríamos”, declaró el Presidente culé a Mundo Deportivo.

“Aquí todo el mundo es libre de ir lanzando mensajes y proclamas y ya sabemos que esto forma parte del mundo del futbol, que los grandes clubes se interesen por grandes jugadores. Pero yo no voy a entrar, y me tenéis que permitir no hacerlo, a hablar de jugadores porque si lo hago lo único que puedo hacer es perjudicar los intereses de nuestro club”, culminó.

