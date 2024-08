Barcelona confirma sensible baja previo a su partido ante Real Madrid

Estamos a unos días de que inicie la temporada de LaLiga, por lo que los equipos siguen en pretemporada. El conjunto del Barcelona, se encuentra en Estados Unidos teniendo juegos amistosos y previo a su partido ante el Real Madrid.confirmó una sensible baja.

En sus redes sociales, el conjunto culé, mostró al jugador despedirse de sus compañeros y abandonar el hotel de concentración en el que se encuentra para poder dirigirse al equipo en el que va a estar la próxima temporada.

Se trata de la salida del mediocampista de 32 años, Oriol Romeu, que no estará para la temporada 2024-2025 con el equipo culé pues se va cedido por una temporada con el conjunto del Girona.

El anunció se dio en su cuenta de X del equipo culé, en el que revelaron que dejaba la concentración del equipo para poder definir su futuro.

The player Oriol Romeu has left the team in Annapolis, pending a decision on his future.

— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 2, 2024