Los precios de locura que tendrá el Barcelona para el regreso del Camp Nou: presidente los revela

Aunque en las últimas horas se recibió una mala noticia porque Lamine Yamal ha sido víctima de racismo , hay cosas muy positivas para el FC Barcelona esta semana, puesto que después de más de dos años por fin regresará al Camp Nou, el cual se encuentra en proceso de remodelación. Sin embargo, algo que pocos saben es los precios de locura que tendrán los boletos.

Como ya se hizo oficial el regreso del Barcelona al Spotify Camp Nou , muchos se preguntaban cuánto iban a costar los tickets para acceder al estadio para el próximo partido. Y se llevaron una dura sorpresa en el sitio web tras el anuncio del presidente Joan Laporta… Es que los boletos para ver Barça - Athletic Club de Bilbao comienzan desde los 199 euros y llegan a los € 1,000.

Los precios para ver al Barcelona de nuevo en el Camp Nou

La entrada más barata (199 euros) está ubicada en los fondos, viendo el campo de juego en sentido vertical, es decir detrás de las porterías o de los córners. Por el momento sería únicamente para socios y socias, según la página oficial de la institución blaugrana. Luego de eso, van incrementando de manera paulatina, habiendo tickets cercanos a los 450 euros para no socios.

TE PUEDE INTERESAR:



En la primera grada, a los costados de la línea de cal de los laterales los precios para ver al Barcelona en el Camp Nou ya trepan hasta los 589 euros. Más allá de eso, hay otros boletos que son carísimos, puesto que se consideran “Premium” y son los más caros del renovado estadio del Barça (aún sin terminar), con un valor de 1,000 euros.

El Barcelona regresará al Camp Nou

¿Hace cuánto tiempo no jugaba el Barcelona en el Camp Nou?

Este sábado 22 de noviembre de 2025 el Barcelona se enfrentará al Athletic Club de Bilbao en lo que será la vuelta del equipo al Camp Nou luego de más de 2 años sin pisar el campo de juego de su estadio. La última vez que el Barça había jugado en su cancha principal había sido el 28 de mayo de 2023, en un partido frente al Mallorca.

Así, el Barcelona por fin dejará de jugar en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuïc (aunque en Champions League aún no está definido el estadio de su localía) para regresar al Camp Nou. Eso sí, con precios altísimos.

