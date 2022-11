Aficionados piden a Gerard Piqué como Presidente del Barcelona

Luego de jugar su último partido en la cancha del Camp Nou, Gerard Piqué se despide del Barcelona ante la ovación de los aficionados.

Tras la victoria del conjunto dirigido por Xavi Hernandez frente al Almería, partido correspondiente a la Fecha 13 de La Liga de España, el cuadro blaugrana le dedicó un emotivo video al defensor de 35 años de edad.

Mediante un video que dura 50 segundos, el cual fue publicado en las redes sociales del equipo, se aprecian los inicios de Gerard Piqué con el equipo Culé, jugadas y celebraciones.

Después de disputar su último juego, en el que dejó la cancha al minuto 85, el jugador dio una vuelta de honor y dio algunas palabras de agradecimiento.

“Era el momento de darnos espacio, un poco de aire, y estoy convencido de que en un futuro volveré a estar aquí”, dijo Gerard Piqué ante el grito de los aficionados que piden que ocupe el puesto de Presidente.

“En la vida, cuando te haces mayor, te das cuenta de que amar a veces es irse. Esto no es un adiós, ya me fui con 17 años y regresé. Mi abuelo me hizo socio el día que nací. Nací aquí y moriré aquí. ¡Visca el Barça, siempre!”, sentenció Piqué, que en ese momento tuvo que parar su discurso por la emoción.

El palmarés de Gerard Piqué con el Barcelona

En su paso por el Barcelona, Gerard Piqué pudo celebrar 8 títulos de Liga, 3 UEFA Champions League, 7 Copas del Rey, 3 Mundiales de Clubes, 3 Supercopas de Europa y 6 Supercopas de España.

Por otra parte, con la Selección de España, el defensor ha logrado conquistar la Copa del Mudo de Sudáfrica 2010 y la Europcopa de 2012.

