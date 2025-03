El Barcelona ya sueña con el título de la Liga Española tras la victoria frente a Girona

El Fc Barcelona se acerca cada vez más al título de la Liga Española, los blaugranas vencieron 4-1 al Girona en la jornada 29 de la Liga Española y se mantienen como líderes del campeonato a 9 fechas del final y con 3 puntos de ventaja sobre el Real Madrid que es segundo en la clasificación.

“Es importante que nos centremos en el próximo partido. Estaremos luchando. Veo al equipo centrado, se puede soñar, pero hace falta trabajo y concentración. todavía falta mucho, esta Liga nos está dejando muchas sorpresas. Demostramos fortaleza, pero el Madrid y el Atlético (inmediatos perseguidores) son brillantes. Hay muy buenos equipos en LaLiga”, señaló Hansi Flick.

La razón de la ausencia de Raphinha

Después del parón por la fecha FIFA el Barça no pudo contar con la presencia del que ha sido uno de los mejores futbolistas de la temporada en el futbol español, Raphinha, el brasileño fue titular en el juego frente a Argentina en las eliminatorias de la Conmebol rumbo a la Copa del Mundo 2026.

“Es una cuestión de molestias. He hablado con él y quería saber si estaba en condiciones y me ha sido honesto, me ha dicho que no se encontraba bien. Esperemos que se encuentre mejor para el miércoles“, añadió el entrenador alemán.

Robert Lewandowski llegó a 25 goles en la temporada como el líder anotador del campeonato, el delantero polaco anotó un doblete contra el Girona para seguir mostrando un estado de gracia impresionante en cada partido con el Barcelona y este miércoles volverá a buscar anotar cuando visiten al Atlético de Madrid en la semifinal de vuelta de la Copa del Rey.