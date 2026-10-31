Barcelona vs Alavés EN VIVO: ver GRATIS el resultado de la transmisión HOY sábado 31 de octubre, el Barcelona busca olvidar la derrota en el Clásico; marcador online de partido Jornada 11 de LaLiga en Camp Nou

Hoy, sábado 31 de octubre, el FC Barcelona recibe al Deportivo Alavés en acciones de la jornada 11 de LaLiga 2026/2027. El encuentro se disputará en el Spotify Camp Nou, con el silbatazo inicial programado a las 2:00 p. m. (tiempo del centro de México).

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El conjunto dirigido por Hansi Flick ocupa el primer puesto de la tabla de posiciones con 27 puntos, producto de nueve victorias y una derrota. El equipo blaugrana registra 40 goles a favor en lo que va del torneo español. En sus recientes compromisos, cayeron 2-1 frente al Real Madrid y 4-2 ante el PSG en la UEFA Champions League, lo que finalizó una estadística de once triunfos consecutivos.

Por su parte, el Deportivo Alavés llega a este compromiso ubicado en el séptimo lugar de la clasificación general con 12 unidades. En su último partido de liga, el equipo registró un empate 1-1 frente al Málaga.

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Camp Nou, el estadio donde se jugará el partido de Barcelona vs Alavés

Este partido por la Jornada 11 de La Liga entre Barcelona y Alavés se jugará en el Camp Nou, la mítica casa de los blaugranas. El factor de jugar de locales y el deseo de retomar la senda del triunfo tras la derrota contra Real Madrid en la Jornada 10 coloca a Barcelona como el favorito para llevarse la victoria.

¿Cómo estará el clima en el Camp Nou hoy 31 de octubre 2026?

Será una tarde agradable en el Camp Nou este 31 de octubre. La predicción del clima marca mayormente soleado con una temperatura máxima de 20 grados y una mínima de 15 grados. No se esperan precipitaciones que puedan afectar el juego entre Barcelona y Alavés.