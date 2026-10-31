Hora exacta para ver Pachuca vs Tijuana por la Jornada 15 de Apertura 2026; qué clima se espera en el Estadio BBVA
Pachuca se enfrenta a Tijuana en juego de la Jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga MX; los equipos necesitan sumar para no dejar de soñar en la Liguilla.
Se enfrentan este sábado 31 de octubre, el cuadro de Pachuca que como local tendrá enfrente al Tigres, cotejo que comenzará en punto de las 5:00 PM; en este encuentro ambos están necesitados de unidades que les permita seguir soñando con ir a la liguilla del balompié azteca que está a semanas de comenzar.
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Como pocas ocasiones la clasificación se ha visto muy apretada y hay un grupo de equipos que pueden todavía aspirar a esa zona cuando se juega la Jornada 15 de 17 posibles; una derrota sería significativo para seguir con vida o morir.
En el caso de Pachuca, con 16 puntos, si logran enfilarse uy sumar victorias, junto a una serie de resultados de otros equipos podría ir a la lucha por el título.
Tigres está en el sitio 15 del certamen, logrando 15 puntos en la campaña hasta ahora; este equipo está aún más forzado a sumar, no hay mañana para los felinos que si pierden el panorama sería muy oscuro.
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🌪️ | A defender con orgullo el blanco y azul en casa: ¡HOY JUEGA EL CLUB DE FUTBOL PACHUCA EN EL HURACÁN! 🤍💙 #PachucaTigres https://t.co/OOEFOm6Qcm— Club de Futbol Pachuca (@Tuzos) October 31, 2026
Antecedentes de Pachuca en contra de Tigres
En los últimos 5 partidos entre Tuzos y los Tigres, el equipo de Tigres ha vencido en dos ocasiones, en tanto que el equipo hidalguense tiene dos triunfos y finalmente un partido fue empate en el juego del 2025.
Con esa igualdad se miden en el Estadio Hidalgo, en donde los equipos tienen presente el tema de la urgencia de puntos por la Liguilla.
- Tigres 1-2 Pachuca 20 de febrero Clausura 2026
- Pachuca 1-2 Tigres 22 de octubre 2025 Apertura 2025
- Pachuca 0-0 Tigres 15 de abril 2025 Clausura 2025
- Tigres 2-1 Pachuca 26 de octubre 2024 Apertura 2024
- Tigres 0-3 Pachuca 6 de abril 2024 Clausura 2024
Así va la tabla general del torneo Apertura 2026 de la Liga MX
Esta es la tabla general de la Liga MX, hasta antes de los partidos de la Jornada 15 de la Liga MX.
- América: 28 puntos
- Atlas: 27 puntos
- Cruz Azul: 26 puntos
- Chivas: 26 puntos
- Toluca: 23 puntos
- León: 22 puntos
- Xolos de Tijuana: 21 puntos
- Monterrey: 20 puntos
- Querétaro: 20 puntos
- Pumas: 20 puntos
- Santos Laguna: 19 puntos
- Atlético San Luis: 19 puntos
- Pachuca: 16 puntos
- Puebla: 16 puntos
- Tigres: 15 puntos
- Atlante: 14 puntos
- Necaxa: 10 puntos
- Juárez: 8 puntos