Barcelona vs Getafe: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY sábado 10 de octubre, partido de la Jornada 8 de LaLiga 2026; marcador online

La actividad de LaLiga 2026 se reanuda este sábado 10 de octubre tras el parón por Fecha FIFA y el Barcelona buscará mantener el paso perfecto con el que ha arrancado cuando se enfrente este día al Getafe en compromiso de la Jornada 8 a disputarse en la cancha del Camp Nou.

Los de Hansi Flick no han perdido ni un solo partido y marchan como líderes de la clasificación con 21 puntos y necesitan mantener el paso perfecto para evitar rezagarse en la clasificación y poder llegar a ser alcanzados por el Atlético de Madrid, su más cercano competidor.

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