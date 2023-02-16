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Fútbol

Barcelona vs Manchester United alineaciones confirmadas

Barcelona y Manchester United se medirán en la ida de los Dieciseisavos de Final de la Europa League, con el Camp Nou como el escenario perfecto

Memphis Depay celebra con el Barcelona

Escrito por: Jorge Zamora

Este jueves 16 de febrero del 2023 se vivirá el primer choque entre Barcelona y Manchester United. Culés e ingleses buscarán tomar ventaja en lo que promete ser un partidazo, dentro de los Dieciseisavos de Final de la Europa League.

Te puede interesar: Cobertura Barcelona vs Mancherster United EN VIVO | Europa League

Alineaciones de Barcelona y Manchester United

Barcelona saltará al campo con:

Marc André ter Stegen

Jules Koundé

Ronald Araujo

Marcos Alonso

Jordi Alba

Frenkie De Jong

Frank Kessie

Gavi

Pedri

Raphinha

Robert Lewandowski

Manchester United sale de la siguiente manera

David De Gea

Wan Bissaka

Raphael Varane

Malacia

Luke Shaw

Fred

Casemiro

Marcus Rashford

Bruno Fernandes

Jadon Sancho

Weghorst

El historial entre Barcelona y Manchester United

Barcelona ha ganado los últimos cuatro enfrentamientos ante Manchester United, incluida la Final de la Champions League en el estadio Wembley en 2011.

La última vez que los Red Devils perdieron 5 juegos consecutivos ante un mismo rival fue ante Liverpool, con 5 derrotas consecutivas entre 2000 y 2002.

El escenario de Robert Lewandowski

Robert Lewandowski ha marcado un total de 45 goles en sus últimos 37 compromisos en las competencias de Europa. Al tiempo que ha participado en 9 goles ante los últimos 3 rivales ingleses que ha enfrentado.

Te puede interesar: Partidos de la UEFA Europa League jueves 16 de febrero

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