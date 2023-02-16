Barcelona vs Manchester United alineaciones confirmadas
Barcelona y Manchester United se medirán en la ida de los Dieciseisavos de Final de la Europa League, con el Camp Nou como el escenario perfecto
Este jueves 16 de febrero del 2023 se vivirá el primer choque entre Barcelona y Manchester United. Culés e ingleses buscarán tomar ventaja en lo que promete ser un partidazo, dentro de los Dieciseisavos de Final de la Europa League.
Te puede interesar: Cobertura Barcelona vs Mancherster United EN VIVO | Europa League
Alineaciones de Barcelona y Manchester United
Barcelona saltará al campo con:
Marc André ter Stegen
Jules Koundé
Ronald Araujo
Marcos Alonso
Jordi Alba
Frenkie De Jong
Frank Kessie
Gavi
Pedri
Raphinha
Robert Lewandowski
Manchester United sale de la siguiente manera
David De Gea
Wan Bissaka
Raphael Varane
Malacia
Luke Shaw
Fred
Casemiro
Marcus Rashford
Bruno Fernandes
Jadon Sancho
Weghorst
El historial entre Barcelona y Manchester United
Barcelona ha ganado los últimos cuatro enfrentamientos ante Manchester United, incluida la Final de la Champions League en el estadio Wembley en 2011.
La última vez que los Red Devils perdieron 5 juegos consecutivos ante un mismo rival fue ante Liverpool, con 5 derrotas consecutivas entre 2000 y 2002.
El escenario de Robert Lewandowski
Robert Lewandowski ha marcado un total de 45 goles en sus últimos 37 compromisos en las competencias de Europa. Al tiempo que ha participado en 9 goles ante los últimos 3 rivales ingleses que ha enfrentado.
Te puede interesar: Partidos de la UEFA Europa League jueves 16 de febrero