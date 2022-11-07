Barcelona se enfrentará al rival más difícil en la Europa League

Barcelona, España. Xavi Hernández, técnico del equipo Barcelona, , lamentó que el sorteo de la Europa League, como anteriormente el de la Champions League, les haya tocado "el rival más difícil", en este caso el Manchester United donde juega Cristiano Ronaldo y el brasileño Casemiro que regresarán la Camp Nou para volver a jugar.

"El Manchester United era el rival más difícil que nos podía tocar y de nuevo nos ha tocado el más difícil. Un rival histórico que tiene grandes jugadores y grandes individualidades y que ha crecido con la llegada de Ten Hag", señalo en conferencia de prensa luego de conocer el duelo de dieciseisavos de final.

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Uno de esos grandes jugadores que, según Xavi, tiene la escuadra inglesa es Cristiano Ronaldo, a quien no considera un futbolista en decadencia. "Cristiano me parece una grandísimo jugador, ha marcado una época en el futbol mundial y puede marcar diferencias todavía", apuntó el español.

El entrenador del equipo azulgrana no se ve favorito para ganar la Europa League, "eso es para las casas de apuestas", opinó, aunque no esconde que este es uno de los objetivos de esta temporada.

Para lograrlo, el Barcelona debe empezar por doblegar al Manchester United, en una primera eliminatoria que será "un reto" para su equipo. "Se trata de un club histórico que también tienen la necesidad de ganar y no nos queda otra que competir. Los jugadores estarán más motivados si cabe", finalizó.

Por su parte el vicepresidente deportivo del Barcelona, Rafa Juste, calificó la eliminatoria de los dieciseisavos de la Europa League ante el Manchester United como "una final" anticipada al enfrentarse "dos grandes equipos", cuyo enfrentamiento, según opinó, levantará "una expectación enorme".

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"Es una final porque somos dos grandes equipos. Va a levantar una expectación enorme", valoró Juste en declaraciones realizadas en Movistar Liga de Campeones después del sorteo de la competición celebrado en Nyon, Suiza.



¿Cuándo serán los partidos entre Barcelona y Manchester United?

El partido de ida de la eliminatoria se disputará en el Camp Nou el 16 de febrero; y la vuelta en la ciudad de Manchester el día 23.

Juste admitió que la presencia de los exmadridistas Casemiro y Cristiano Ronaldo son unos "alicientes que ayudan a que el aficionado se enganche más si cabe" a la eliminatoria.