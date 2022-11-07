Los partidos de 16avos de Final de la Europa League

Luego de una fase de grupos intensa y en la que también hubo toque mexicano, se llevó a cabo el sorteo para conocer cómo se jugarán los 16avos de Final de la Europa League, ya con los equipos que llegane eliminados de la Champions.

Entre los equipos que llegan tras una mala participación en la Champions League, están la Juventus y el Barcelona, por lo que le darán un toque distinto al segundo torneo más importante a nivel de clubes.

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Los cruces en Dieciseisavos de Final de la Europa League

Cabe recordar que en el formato de la Europa League, los líderes de cada grupo avanzan de forma directa a la ronda de Octavos de Final, por lo que aquellos que jugarán los 16avos serán los que hayan terminado segundo, frente a los que llegan procedentes de la Champions.

Es por eso que el primer partido a destacar, es el del Manchester United frente al Barcelona. Cristiano Ronaldo frente a Robert Lewandowski, en un duelo que promete sacar chispas. Los 'Red Devils' fueron superados en grupos por la Real Sociedad, mientras que los culés quedaron terceros por debajo del Bayern Múnich y el Inter de Milán.

It's set! 🤩



Which tie are you looking forward to most?#UELdraw pic.twitter.com/OvquVAv4rL — UEFA Europa League (@EuropaLeague) November 7, 2022

Habrá choque de mexicanos, dado que el Sevilla del 'Tecatito' Corona se medirá al PSV de Erick Gutiérrez, mientras que el Ajax de Edson Álvarez y Jorge Sánchez jugará ante el Union Berlín. El resto de partidos quedaron conformados así: Sporting de Lisboa frente al Mitdtjylland, la Juventus ante el Nantes, el Shakthar Donetsk ante el Stade Rennes, el Bayer Leverkusen chocando ante el Monaco y la Roma con el Salzburgo.

- Barcelona vs Manchester United

- Juventus vs Nantes

- Sporting Lisboa vs Midtjylland

- Shakthnar Donetsk vs Stade Rennes

- Ajax vs Union Berlín

- Bayer Leverkusen vs Mónaco

- Sevilla vs PSV

- Salzburgo vs Roma

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