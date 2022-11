Así se jugarán los Octavos de Final de la Champions League 2022-2023

Los Octavos de Final de la Champions League 2022-2023 ya están listos. Se llevó a cabo de forma oficial el sorteo para conocer los cruces que habrá en la siguiente ronda, una vez finalizada la fase de grupos, con sorpresas en la misma.

Una de las decepciones fue el Atlético de Madrid , quien no logró ni siquiera clasificar a la Europa League. Es decir, terminó en el fondo de su grupo, mientras que la Juventus tuvo una de sus peores participaciones, sumando únicamente tres unidades.

Los partidos de Octavos de Final de la Champions League

La expectativa estaba puesta en el PSG, pues pese a haber terminado invicto, el Benfica lo superó en una eatadística, por lo que los portugueses fueron líderes de grupo, dejando a los parisinos a merced de cualquier primer lugar.

Es por eso que Messi, Neymar y compañía, deberán enfrentarse al Bayern Múnich en la siguiente ronda, siendo uno de los partidazos que nos esperan en los Octavos de Final de la Champions League.

Otro de los juegazos que veremos, será el del Real Madrid frente al Liverpool, reviviendo lo que sucedió en la final de la última edición del torneo. De igual manera, Borussia Dortmund se medirá al Chelsea, en un choque de equipos que buscan redimir su temporada, en la Champions League.

El Napoli del ‘Chucky’ Lozano se medirá al Eintracht Frankfurt, mientras que el Milan chocará con el Tottenham, el Inter de Milán con el Porto, el Manchester City de Pep Guardiola frente al Leipzig y finalmenta, el Brujas y el Benfica buscarán el pase a Cuartos de Final, en un partido que puede ser más parejo de lo que aparenta.

- Leipzig vs Manchester City

- Brujas vs Benfica

- Liverpool vs Real Madrid

- Milan vs Tottenham



- Eintracht Frankfurt vs Napoli

- Borussia Dortmund vs Chelsea

- Inter de Milán vs Porto

- PSG vs Bayern Múnich

