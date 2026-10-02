Battlefield 6 y REDSEC preparan cambios en el combate y el Battle Royale

El combate de Battlefield 6 y Battlefield REDSEC se prepara para evolucionar con una serie de actualizaciones centradas en el equilibrio de las partidas y la experiencia de los jugadores. Battlefield Studios presentó los cambios que llegarán con la Temporada 5, una etapa que marcará el comienzo del segundo año de contenido de la franquicia.

Te puede interesar: Battlefield 6 se prepara para recibir su colaboración con Top Gun

Las modificaciones abarcan desde la regeneración de salud y el daño de los vehículos hasta el funcionamiento de las armas y los sistemas antiaéreos. El objetivo es mejorar el ritmo de los enfrentamientos y dar mayor importancia al posicionamiento, las maniobras de flanqueo y las decisiones tácticas durante las partidas.

Cambios en armas, vehículos y combateEntre los ajustes principales se encuentran las modificaciones a la regeneración de salud y al daño de los vehículos, diseñadas para recompensar las estrategias de infantería y el aprovechamiento del terreno.

Lock-on indicator update 🎯



Rockets fired by infantry will no longer reveal the lock-on direction to the targeted player. pic.twitter.com/qA0UBVNiVn — Battlefield (@Battlefield) September 18, 2026

También habrá cambios en los sistemas antiaéreos para mejorar la interacción entre las defensas y las aeronaves. En el combate con armas, Battlefield Studios revisará el equilibrio de los accesorios para ofrecer mayor diversidad de configuraciones, además de pulir animaciones de determinadas armas, dispositivos y poses.

El balance de los vehículos también recibirá ajustes para refinar su participación en los enfrentamientos.

REDSEC mejora la experiencia Battle RoyaleLas novedades para REDSEC incluyen mejoras específicas para el modo Battle Royale. El matchmaking contará con bandas clasificatorias más precisas para emparejar a los jugadores de acuerdo con su nivel de habilidad.

Te puede interesar: Battlefield 6 y REDSEC traen frío invernal a la nueva actualización de la Temporada 1: Ofensiva Invernal

Otra incorporación importante serán las funciones de reconexión, que permitirán regresar a partidas en curso cuando una desconexión inesperada o un cierre del juego interrumpan la sesión.

En el modo casual también se añadirán zonas de despliegue recomendadas para orientar a los nuevos jugadores hacia puntos de interés y botín cercano, reduciendo la posibilidad de encontrarse inmediatamente con escuadrones enemigos.

Además, se acelerarán las mecánicas de blindaje y su aplicación, mientras que las clases, las rutas de entrenamiento y el equilibrio de las armas recibirán ajustes adicionales.

Un segundo año de evoluciónBattlefield Studios adelantó que el trabajo continuará durante 2027 con nuevo contenido y mejoras a los sistemas centrales de ambos juegos. Entre las áreas que seguirán evolucionando están la experiencia con vehículos y los sistemas de combate con armas.

El estudio también mantendrá la colaboración con la comunidad mediante Battlefield Labs y los comentarios recopilados durante el juego en vivo.