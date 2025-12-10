Battlefield 6 y REDSEC traen frío invernal a la nueva actualización de la Temporada 1: Ofensiva Invernal

Battlefield Studios presentó oficialmente Ofensiva Invernal, la primera gran actualización de temporada para Battlefield 6 y Battlefield REDSEC. Esta actualización marca un nuevo comienzo dentro del calendario competitivo e introduce una oleada de novedades: un Empire State completamente congelado, mecánicas de supervivencia con bajas temperaturas, un arma cuerpo a cuerpo inédita y nuevas herramientas creativas en Portal. Además, esta temporada abre con el inicio de la Elite Series de REDSEC, el circuito competitivo de alto nivel.

Empire State congelado: un combate contra el enemigo y contra el clima

El eje principal de la actualización es Bloqueo Helado, una transformación por tiempo limitado del mapa Empire State. Tanto en Battlefield 6 como en REDSEC, los jugadores podrán disputar versiones especiales de Conquista y Dominación afectadas por la nueva mecánica: la Congelación.

En estas variantes, las zonas cercanas a la Zona de Combate alcanzan temperaturas que afectan directamente al desempeño del soldado. Con el tiempo, el frío comienza a penalizar al jugador, obligándolo a seguir en movimiento, usar un Inyector de Adrenalina o refugiarse en zonas de calor distribuidas por el mapa.

Eliminación también enfrenta el invierno

Bloqueo Helado se incorpora a REDSEC con una variante de Eliminación por tiempo limitado que endurece aún más el combate. Cada partida está compuesta por tres misiones fijas: Estancamiento, Extracción y Destrucción. La presión climática combinada con la intensidad del modo exige precisión, coordinación y decisiones rápidas.

Ruta de bonificación: nuevas recompensas y el Piolet de EscaladaLa Ruta Bonus de Ofensiva Invernal añade una nueva progresión de desbloqueables, destacando el Piolet de Escalada, un arma cuerpo a cuerpo pensada para movilidad y ejecuciones rápidas. También incluye recompensas premium, elementos cosméticos y contenido para quienes completen los desafíos de temporada.

Portal recibe más herramientas para creadores

La actualización expande las posibilidades del modo Portal, ofreciendo mayor control creativo:

Eliminación totalmente verificadoAhora todo el modo REDSEC está disponible en Portal, permitiendo crear experiencias competitivas o casuales con el conjunto completo de misiones.

Empire State congelado como mapa disponibleLa versión invernal del Empire State puede usarse en experiencias personalizadas o añadirse a la rotación de mapas oficiales creados dentro de Portal.

Mecánica de CongelaciónTambién puede aplicarse en otros mapas, incluso en escenarios como El Cairo, añadiendo zonas frías y cálidas para experiencias personalizadas con desafíos de supervivencia adicionales.

Un inicio contundente para la temporadaOfensiva Invernal marca un comienzo ambicioso para la Temporada 1 de Battlefield 6 y REDSEC. Entre nuevas mecánicas, mapas transformados, libertad creativa ampliada y una escena competitiva que se fortalece con la Elite Series, la experiencia de juego entra en una etapa renovada y llena de posibilidades.