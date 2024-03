Bayern Múnich golea al Mainz con hat trick de Harry Kane incluido

El conjunto del Bayern Múnich logró llevarse la victoria ante el conjunto del Mainz por goleada de 8-1. Los dirigidos por Thomas Tuchel quieren seguir compitiendo por la Bundesliga y ser candidatos a pelear por la Champions League.

El partido se disputó en el Estadio Allianz Arena. El Bayern llegaba como el equipo favorito para llevarse la victoria pues el Mainz se encuentra en el fondo de la tabla peleando por no descender.

El partido comenzó con ambos equipos buscando marcar el primer gol del encuentro, pero fue hasta el minuto 14, que el Bayern logró abrir el marcador en un contragolpe que inició desde Manuel Neuer con un potente despeje que pasó por los pies de Müller, Musiala y terminó mandando al fondo de las redes Kane.

Al minuto 20, llegó el segundo gol del Bayern por un rebote aprovechado por Goretzka. El Mainz no se daba por vencido y se metía al encuentro con un gran gol de Amiri. Antes de terminar el primer tiempo, Kane logró marcar el tercero tras una asistencia de Goretzka.

En el segundo tiempo, Müller entró a la feria de goles tras un centro de Musiala. Al minuto 60 llegó el quinto tanto en un contragolpe que a pase de Kane terminó mandando al fondo de las redes Musiala.

8 - Harry Kane is the first player to score 2+ goals in eight different games in his first Bundesliga season (previous record of 7 by Uwe Seeler and Friedhelm Konietzka in 1963-64 and Toni Polster in 1993-94). Record. #FCBM05 pic.twitter.com/vL9M63eIyi

— OptaFranz (@OptaFranz) March 9, 2024