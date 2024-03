¿Rafa Márquez al Barcelona? Javier Aguirre lo respalda

El técnico mexicano Javier Aguirre ha afirmado que su compatriota Rafael Márquez puede ser el entrenador del Barcelona aunque también señaló que no haría cosas que no le gustaría que le hicieran.

El Vasco, actual técnico del Mallorca que cayeron el viernes ante el conjunto del Barcelona con un golazo del joven Lamine Yamal, comentó sobre lo que sucede en el equipo azulgrana luego de que Rafael Márquez levantó la mano para ser el sucesor de Xavi Hernández.

“No hago cosas que no me gustaría que me hicieran; si yo ahora estoy en Mallorca y sale una persona diciendo ‘pues yo estoy dispuesto, aquí estoy listo para cuando lo echen a este hombre’. No sé el contexto; a lo mejor hay matices o tergiversaciones, pero yo no lo haría”, indicó el entrenador azteca.

Aunque luego aseguró que Márquez tiene los conocimientos necesarios para ser tomado en cuenta por la directiva del Barcelona para tomar la dirección técnica del primer equipo.

“Sí lo creo, claro que lo creo. Se está preparando bien. Lo he visto algunos partidos, su equipo lo hace bien, es mesurado, ha tenido grandes maestros, grandes entrenadores durante su carrera, sabe de qué va esto”, señaló el ‘Vasco’ Aguirre.

“Tiene una personalidad muy buena para ser entrenador, está bien físicamente, joven y de aquí, yo creo que blanco y en botella, pienso que Rafa es el ideal”, adjuntó Javier Aguirre al asegurar que no existe nadie que maneje mejor los conocimientos del cuadro catalán que Rafa Márquez.

Javier Aguirre hace una comparación entre Messi y Lamine Yamal

El entrenador mexicano habló sobre el juvenil Lamine Yamal, causante de la derrota del Mallorca, que le recordó a Messi y lo considera una ‘rata’.

“Hace 21 años: (Messi) estaba con el juvenil del Barça. Lo vi cinco minutos y ara una rata, no paraba de marcar goles. Este pinta (Lamine Yamal) para rata también el sinvergüenza”.

“Es jovencito, sé que trabajan muy bien aquí con la gente joven, y si esto sigue así va a ser un jugador que va a dar muchas alegrías en Can Barça. Es un jugador que define partidos. Ha dado los tres puntos y no es la primera vez”, declaró el técnico del Mallorca.

El Vasco tiene al Mallorca en la final de la Copa del Rey

Javier Aguirre tiene al Mallorca en la final de la Copa del Rey donde enfrentarán al Athletic Club el próximo 6 de abril partido que se disputará en el Estadio La Cartuja en Sevilla.

El LaLiga el conjunto isleño se ubica en el lugar 15 sumando 27 puntos, ocho por arriba de la zona del descenso faltando 10 jornadas para que culmine la temporada.