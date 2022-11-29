Bayern Múnich responde ante supuesto interés por Harry Kane

En plena disputa de la Copa del Mundo Qatar 2022 se siguen dando sorpresas en cuanto a fichajes, ya que al ser un periodo fuera de competencia a nivel de clubes, el periodo de transferencias esta abierto, por lo que se andan dando altas y bajas, tales como la sorpresiva salida de Cristiano Ronaldo del Manchester United.

En las últimas horas, ha trascendido la noticia de que el capitán del Tottenham Hotspur FC y de la Selección Nacional de Inglaterra, Harry Kane, podría cambiar de aires y abandonar suelo londinense para dejar la Premier League y poner rumbo a Alemania para jugar en la Budesliga con el Bayern Munich.

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Oliver Khan habló de su fichaje

Ante tal situación, ha sido el mismo director general del club germano y leyenda el equipo bávaro, Oliver Khan, quién ha salido a hablar en torno a los rumores que colocan al atacante inglés con el Bayern Munich, sin confirmar o negar el interés del equipo rojo por Kane, dejando entre ver que si podría haber un interés por el británico.

"Kane es un muy buen jugador, pero también hay otros jugadores buenos jugadores, he leído en todos lados que Oliver Khan y Kane, Hassan y Kane, estamos considerando muchos, muchos jugadores."

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Hasta ahora, la llegada de Harry Kane al equipo alemán parece muy lejana, pero la puerta podría estar abierta para este movimiento que sin duda sería muy sorpresivo.

Kane concentrado con Inglaterra en Qatar 2022

De momento, Harry Kane se encuentra concentrado con la Selección Inglesa en tierras mundialistas en vísperas de conocer a su rival para los octavos de final de la justa mundialista tras la contundente victoria ante Gales en la última jornada de fase de grupos.

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