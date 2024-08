Así les fue a Beatriz Briones y Karina Alanís HOY en kayak en París 2024

Turno del kayak mexicano. Beatriz Briones y Karina Alanís estaban un lugar en las finales del K1 en los 500 metros femenil, por lo que tenían que entrar entre las primeras seis posiciones de sus respectivos heats, para irse acomodando en las distintas finales que tiene la disciplina.

La historia no fue de lo mejor para ambas kayakistas, pues Briones culminó en la quinta posición por lo que estará en la Final C, por lo que buscará un lugar entre el 17 y el 24 dentro del ranking olímpico. Por su parte, Alanís, fue octava en su grupo, lo que la dejó fuera de París 2024.

¿Cuándo vuelve a competir Beatriz Briones en kayak en París 2024?

La siguiente prueba para Beatriz Briones en la Final C será alas 4:40 AM (tiempo del centro de México), para buscar quedarse como una de las mejores del ranking olímpico, dentro del Top 20. La Final B será a las 4:50 AM; mientras que la Gran Final, la ‘A’, la que entregará las medallas arrancará en punto de las 5:00 AM.

Así le fue a Beatriz Briones en la Final C en Kayak en París 2024?

Briones culminó su participación en París 2024, en la Final C terminó en la quinta posición de su heat, para ser lugar 21 en la clasificación olímpica.