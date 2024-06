Fecha y hora para ver el Bélgica vs Eslovaquia EN VIVO | Euro 2024

Este lunes 17 de junio del 2024, continúa la actividad de la Eurocopa 2024 con un encuentro del Grupo D y dos del Grupo E, los tres juegos corresponden a la primera jornada de la fase de grupos. Los partidos del día son: Rumania vs Ucrania, Bélgica vs Eslovaquia y Austria vs Francia.

Uno de los juegos llamativos del día es el de Bélgica vs Eslovaquia. La Selección de Bélgica es la que más experiencia tiene en Eurocopas disputadas del grupo. Es su séptima edición que disputa y busca competir por el título.

Mientras que en el caso de Eslovaquia, es su tercera edición que disputa como nación independiente y busca sorprender en la fase de grupos al no estar considerada entre las favoritas para avanzar a la siguiente fase.

El encuentro se disputa este lunes 17 de junio del 2024. El partido es a las 10 am tiempo del centro de México y se va a jugar en el estadio Deutsche Bank Park que tiene una capacidad para más de 50,000 personas.

Bélgica disputaría el partido con sus estrellas en las grandes ligas de Europa. Por lo que podríamos ver a Lukaku, De Bruyne, Trossard, Doku, Yannick Carrasco entre otros.

