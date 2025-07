¡ATENCIÓN! Bellingham se pierde el Real Madrid vs Borussia Dortmund en el Mundial de Clubes 2025

Rumbo a los Cuartos de Final del Mundial de Clubes 2025, se ha definido el cruce entre Real Madrid y Borussia Dortmund. Dirigidos por Xabi Alonso, el cuadro Merengue se hizo del pase a la siguiente ronda tras eliminar a la Juventus en Octavos de Final. Por su parte, la escuadra de la Bundesliga comandada por Niko Kovač, hizo lo propio dejando en el camino a Monterrey para seguir avanzando en el certamen internacional.

De cara al juego de 4tos de Final, el cual se va a disputar el sábado 5 de julio en la cancha del MetLife Stadium con sede en Nueva Jersey, Bellingham no va a estar disponible para el encuentro en busca del pase a la antesala de la Final.

Y es que durante el compromiso entre la escuadra del BVB frente a Rayados, Jobe Bellingham fue amonestado al minuto 28, motivo por el que va a ser baja para el encuentro ante el Real Madrid, equipo donde milita Jude Bellingham, hermano del mediocampista del conjunto de Alemania.

El Real Madrid obtuvo el boleto a los Cuartos de Final del Mundial de Clubes tras derrotar 1-0 a la Juventus. Mientras que el Borussia Dortmund vio la victoria ante la escuadra de ‘La Pandilla’ por marcador de 2-1 con doblete de Serhou Guirassy. El tanto de Rayados fue hecho por Germán Berterame, no obstante, el equipo dirigido por Domènec Torrent no pudo igualar el partido y con ello, ya no hay representantes de la Liga BBVA MX en el certamen internacional.

Partidos de Cuartos de Final en el Mundial de Clubes 2025

Viernes 4 de julio:

Fluminense vs Al Hilal - 1:00 PM

Palmeiras vs Chelsea - 7:00 PM

Sábado 5 de julio:

Paris Saint-Germain vs Bayern Munich - 10:00 AM

Real Madrid vs Borussia Dortmund - 2:00 PM

