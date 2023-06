Bellingham invita a Mbappé a jugar en el Real Madrid

El centrocampista inglés Jude Bellingham en su presentación como nuevo jugador del Real Madrid aseguró que le “encantaría jugar” con el astro francés Kylian Mbappé, al cual lo catalogó como uno de los más grandes.

“Mbappé es un gran jugador y me encantaría jugar con él; ¿a quien no le gustaría?”, dijo al ser cuestionado sobre la posibilidad de compartir vestuario con el delantero galo del Paris Saint-Germain (PSG) en el Real Madrid.

“Es algo que no puedo comentar. Solo he visto lo que se comenta en internet y creo que no todo lo que vemos es verdad y no hay que tomar las cosas palabra por palabra”, adjuntó el jugador inglés.

Además, comentó el supuesto interés del conjunto madridista en fichar a su compatriota y compañero de la selección de Inglaterra Harry Kane.

“Harry Kane es mi capitán y un jugador de clase mundial. Lo que pase, pasará. No tengo nada que comentar en este sentido”, apuntó.

Mbappé indica que su única opción es quedarse en el PSG

Por su parte, Mbappé comentó hoy que continuar en el PSG es su "única opción en este momento”.

“Ya he dicho que mi objetivo es continuar en el club”, afirmó Mbappé en una conferencia de prensa en Portugal en la víspera de un encuentro de selecciones ante Gibraltar, clasificatorio para la Eurocopa de 2024.

Mbappé, capitán de la selección francesa, pidió en varias ocasiones y sin éxito que se le hicieran preguntas sobre el encuentro de este viernes, pero no pudo evitar tener que tratar la cuestión de su futuro, que ha dominado las noticias sobre futbol en Francia y España esta semana.

También aseguró que el presidente francés, Emmanuel Macron, quien el miércoles dijo que intentaría convencerlo para que no se vaya fuera del país, no tiene influencia en su carrera.

“En mi carrera hoy, en 2023, ninguna”, afirmó, “como ya he dicho, él ha dicho que quiere que yo siga en París y yo también”.