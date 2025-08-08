Ben Shelton, el prodigio de los Estados Unidos, gana su primer Masters

El estadounidense Ben Shelton vino de atrás en la final más grande de su carrera para vencer al ruso Karen Khachanov por parciales de 6-7, 6-4, 7-6, proclamándose campeón del Masters de Canadá 2025. Con 22 años, consigue por primera vez en su trayectoria profesional un título de la segunda categoría más alta en el tenis y su tercer campeonato ATP.

Para lograrlo, tuvo que superar a dos jugadores rankeados entre los diez mejores del mundo y dar vuelta a una serie de escenarios que demostraron sus recursos técnicos, su personalidad en la red y mucha resiliencia. En orden, venció a Adrian Mannarino (Francia) y Brandon Nakashima (Estados Unidos) en las primeras rondas, en octavos de final salió vencedor del tie break final para eliminar a Flavio Cobolli (Italia), para los cuartos de final se impuso ante Álex de Miñaur (Australia, #8) y en semifinales sacó a su compatriota Taylor Fritz, número cuatro del mundo.

Ben Shelton irrumpió en el escenario principal del tenis mundial cuando en 2023 se coló a las semifinales del US Open, pasando por encima de referentes del tenis de las barras y las estrellas como Tommy Paul y Francis Tiafoe. El entonces joven talento de 20 años dejó al mundo pasmado por una gran carrera en el Grand Slam de Nueva York, sin ser cabeza de serie, misma que culminó cuando fue eliminado por Novak Djokovic, campeón de dicha edición.

El gran momento de Shelton

Este primer gran título de Ben Shelton no pudo llegar en mejor momento. Con el US Open 2025 a 18 días de distancia y sin un título conseguido por el local en el torneo de singles masculino desde hace 20 años, el último en hacerlo fue Andy Roddick en 2003, la afición estadounidense pide urgentemente un nuevo ídolo de la nación americana que dé un paso al frente.

En la edición 2024 del certamen, Taylor Fritz se quedó al borde de la gloria cuando se convirtió en el primer estadounidense en alcanzar la final del torneo de singles masculino desde 2006, logrado por el mismo Andy Roddick. La euforia e ilusión del público no fue suficiente y el nacido en San Diego perdió de forma estrepitosa en sets corridos de 3-6, 4-6, 5-7, ante Jannik Sinner, el entonces, y todavía, número uno del mundo.

Ahora, Ben Shelton llega al US Open 2025 con un contexto muy diferente al del 2023. Tras haberse metido en las semfinales del Australian Open a principios de año y con el reciente Masters de Canadá 2025 bajo el brazo, el público de la unión americana esperará un rendimiento mucho mayor del oriundo de Atlanta, mismo que llegará al Centro Nacional de Tenis Billie Jean King de la USTA, recinto del US Open, como número seis del mundo de acuerdo al ranking ATP, la mejor de sus clasificaciones a lo largo de su carrera.

Ben Shelton encara el mejor cierre de temporada de su vida, además de ser una de las raquetas con más reflectores en el último Grand Slam del año, se perfila como el sembrado número cuatro en la carrera a las Finales de la ATP llevadas a cabo en Turín, Italia, durante el mes de noviembre.

