Beñat exige justicia arbitral para el Mazatlán

Luego de que el Mazatlán perdiera la ventaja de un gol que tenía frente al Toluca y terminara derrotado en casa, Beñat San José, su director técnico, explicó que salió inconforme con la labor del cuerpo arbitral y pidió justicia para la causa que defiende por segundo semestre consecutivo.

“En la segunda parte, lo que ha marcado claramente, además de que Toluca es un gran equipo, es el penalti y la expulsión. Da rabia terminar así, yo no voy a juzgar si ha sido penalti o si ha sido tarjeta, yo considero que los árbitros son profesionales como nosotros y, si ellos han visto y han decidido que era penalti o expulsión, yo no me voy a meter.

Voy a pedir que sean justos con nosotros, en la primera parte Jefferson Intriago tiene el labio roto y ni se ha revisado en el VAR. Hemos jugado contra un gran rival que es candidato al título, pero creo que no ha habido justicia”, atizó el estratega.

El segundo tanto choricero cayó por la vía del penalti y el español aseguró que ésta comienza a convertirse en una tendencia cuando sus pupilos están en la cancha.

“Yo no sé qué equipo en alguna liga ha tenido una cantidad tan enorme de penaltis en contra. Llevamos dos jornadas y dos penaltis, es muy duro así. Es muy frustrante, pero nosotros vamos a apelar y intentar dar nuestra sensación, con todo el respeto”, apuntó.

Pese a su crítica, el timonel elogió lo mostrado por sus futbolistas, aunque lamentó no haber concretado las jugadas en momentos clave.

“Creo que hemos hecho el mejor partido desde que estoy en Mazatlán. Hemos sido muy superiores en la primera parte a Toluca, un gran equipo. Voy a generalizar, pero resumiendo, el partido se ha definido claramente, en la primera parte nosotros no hemos metido en los tres goles que merecíamos meter. Eso ha sentenciado el partido”, dijo.

Por su parte, Ignacio Ambriz, director técnico de la escuadra mexiquense, pidió calma luego de conseguir su segundo triunfo consecutivo y hacerlo, una vez más, tras irse abajo en el marcador.

“No podemos echar las campanas al vuelo, son tres puntos importantísimos ante un rival muy difícil que está con nosotros en la parte baja. De esos seis puntos, lo rescatable es que venimos de atrás y hemos hecho una buena segunda parte para sacar un buen resultado”, concluyó el entrenador escarlata.

