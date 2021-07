Benedetto cerca de llegar a su ¿propio club?

Darío Benedetto destacó con la camiseta de Xolos, con la del América, con la de Boca Juniors y, al menos al inicio de su aventura europea, tuvo buenos desempeños con la del Olympique de Marsella.

Paradójicamente, con la llegada de Jorge Sampaoli a la dirección técnica del cuadro marsellés, sus presencias en el cuadro titular comenzaron a disminuir, a grado tal, que hoy el Pipa no entra en los planes del conjunto del sur de Francia y ya le buscan nuevo destino.

El siguiente destino del centrodelantero parece estar en España. Lo llamativo es que de ser parte de un equipo con pretensiones en el campeonato francés, Darío pasaría a un club que viene de salvarse del descenso a la Segunda División ibérica. El Elche sería la institución en la que el ex americanista continuaría su carrera. Si esto se concreta, el traspaso tendría una particularidad: Benedetto es, en parte, dueño del club.

Sí, aunque suene raro. El conjunto de Alicante tiene como principal accionista al argentino Christian Bragarnik, representante de Benedetto, quien también es dueño de algunas acciones del Elche. Es decir que, de acuerdo a los medios argentinos, el desembarco del Pipa en el Elche es inminente por las dos particularidades mencionadas anteriormente.

Las próximas horas seran definitorias para el delantero argentino

Ahora, el traspaso aún no está cerrado. Y es que el Olympique de Marsella, por más que a Jorge Sampaoli no le interese contar con los servicios de Darío Benedetto, no pretende desprenderse del futbolista sin recuperar algo de lo invertido en él cuando lo compraron a Boca Juniors en julio del 2019. Hace dos años se especuló que la transferencia, con salarios y primas incluidas, rondó los 18 millones de euros.

El Olympique de Marsella ya habría tasado al delantero que metió 17 goles en 67 partidos con la camiseta del OM, en 6 millones de euros. Dicha cifra, por ahora, le parece muy elevada al modesto club español. Todo dependerá de cómo se desarrollen las negociaciones entre ambas instituciones. Por el momento, Darío Benedetto continúa realizando la pretemporada con el primer equipo a las órdenes de Sampaoli a la espera de conocer su nuevo destino.