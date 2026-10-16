Benjamín Gil se come sus palabras: No me dan ganas de ser manager de Diablos Rojos del México

El 11 de septiembre del 2025, Benjamín Gil dijo como manager de Charros de Jalisco dijo que no quería y rechazaba ser manager de los Diablos Rojos del México; hoy 15 de octubre del 2026 ha sido anunciado como el nuevo piloto de los escarlatas para el verano apenas un día después de anunciarse que no seguirá al frente de los tapatíos para la temporada 2027 en la LMB.

Había muchos rumores de que Benjamín Gil sería el nuevo manager de Diablos, pero este jueves la propia novena de los pingos anunció la contratación de quien fuera como jugador, vencedor en una Serie Mundial. A los escarlatas se suma un tipo ganador de cuatro títulos de Liga Mexicana del Pacífico y una Serie de Caribe.

Su experiencia, su amplio conocimiento y estilo, así como su personalidad, son los factores que brindará a la organización de los Pingos con este anuncio, que pese a lo meditático que se ha vuelto, resuena paralelamente el día que negó a los Diablos para trabajar con ellos, pues no iba a representar a una afición grosera y que no sabía entender el juego de beisbol.

El Matador llegó al infierno. 😈🔥 https://t.co/qM31LoHzM7 — DiablosRojosMX (@DiablosRojosMX) October 15, 2026

Benjamín Gil negó a Diablos; hoy es su nuevo manager

En la Serie del Rey entre Charros y Diablos, Benjamín Gil se encontró con una afición hostil que lo insultó a la distancia, que lanzó groserías a los Charros y le hizo ver un rostro de minoría del Estadio Alfredo Harp Helú que reprobó.

Y es que Gil, comentó que él firmó autógrafos, se tomó fotos con todos y pese a ello hubo insultos, acotando que si bien no representaba a Diablos ni a su afición, no le causaba emoción poder dirigirlos.

"Son mal educados, lo que sí no me dan ganas es ser manager de Diablos, porque debe haber respeto. Les firmo autógrafos y fotos y me quedo a tomar fotos hasta la hora que sea y responder con groserías, pues no es la gente que quieres representar", acotó Gil aquel día que hoy retumba en sus oídos y que en decenas de comentarios le han hecho recordar.

Aquella noche, Gil también explicó que el Estadio de Diablos ni su afición pesaba, quizás para quitarle presión a sus Charros, pues es una realidar que el infierno lleno y escandaloso tiene algún tipo de influencia.

Actual manager de la Selección Mexicana de Beisbol, poseedor de un anillo de Serie Mundial como jugador, más de cinco campeonatos en la LMP, ganador de la Serie del Caribe y Mánager del Año (2021). Ahora buscaremos juntos la 19. 🏆👹🇲🇽 Bienvenido, Benji. https://t.co/IXcJMXFhqC — DiablosRojosMX (@DiablosRojosMX) October 15, 2026

Benjamín Gil, exitoso manager en Liga Mexicana del Pacífico con Tomateros y Charros

Como manager Benjamín Gil, llevó a los Tomateros de Culiacán a cuatro campeonatos de la Liga Mexicana del Pacífico para ser un tipo muy exitoso con esa novena desde el timón y posteriormente logró dos títulos más con los Charros de Jalisco. Para este 2026 agregó a su palmarés como manager el campeonato de la Serie del Caribe al frente de la novena jalisciense, campeonato que quizás terminó de convencer a los pingos.

Gil, manager también de la Selección Mexicana, así comienza un nuevo ciclo.