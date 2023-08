Benjamín Mora habla sobre la decisión del VAR en el gol del América

El gol del América ante Atlas fue revisado en el VAR debido a lo cerrado de la jugada en donde Brian Rodríguez parecía adelantado; sin embargo la tecnología confirmó que el gol era válido a lo que el técnico Rojinegro, Benjamín Mora, aplaudió la decisión.

“La decisión del VAR ellos son los expertos, yo la acepto, no he visto la repetición, la voy a ver ahora pero qué más da y aceptamos las decisiones del VAR, me hubieran gustado muchas cosas pero no pensamos en qué nos hubiera gustado, el cambio que sucedió es una cosa que no está en mi control, preparar al América en el Jalisco pero acá no cambia nada, vamos y quisimos venir a ganar”, mencionó Benjamín Mora en conferencia de prensa.

Por otro lado sobre si su defensa qué es por números una de las mejores de la Liga, vivió una prueba de fuego frente al América, el estratega de los tapatíos no lo vio así.

“No sé si tengo ese análisis, realmente las Águilas, son equipo poderoso en ofensiva e íbamos a ver de que estabamos hecho no tengo que probar a mi equipo nunca, sé de lo que son capaces, tiempo y forma, así que no voy contando los goles en contra o no, voy partido a partido, hoy el rendimiento fue positivo”.

Atlas se va tranquilo del Azteca con el empate

Por último, el entrenador Rojinegro regresa a Guadalajara con buen sabor de boca tras el empate y sumar un punto en la Jornada 4 del Apertura 2023.

“Es un empate con sabor a empate, soy muy exigente conmigo mismo y el plantel, siempre queremos ganar, me quedo con buen sabor del esfuerzo, y que jugamos bien, mostramos qué podemos tener la pelota más tiempo, defendimos bien, en realidad el funcionamiento es una victoria para mi”, finalizó el entrenador.

