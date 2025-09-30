Él es Bernardo Lopes, jugador de 11 años del Botafogo que superó la muerte tras caerle agua hirviendo cuando tenía 1 año

Se trata, sin duda alguna, de una de las historias de superación más importantes y llamativas que el futbol ha tenido en los últimos años. Esta tiene como protagonista a Bernardo Lopes , un niño de apenas 11 años de edad que, cuando tenía 1 año, “burló” a la muerte. ¿Quieres saber más al respecto?

Hoy, con poco más de una década de vida, Bernardo Lopes sigue con su sueño de ser futbolista profesional a través del Botafogo, uno de los equipos más representativos de su país natal. Sin embargo, ¿sabías que cuando tenía 1 año pudo morir luego de quemaduras de agua hirviendo?

¿Bernardo Lopes, joya del Botafogo, estuvo a punto de morir cuando tenía 1 año?

Nacido en el barrio de Santa Isabel de São Gonçalo, Río de Janeiro, Bernardo Lopes es un niño de 11 años de edad que, cuando había cumplido 1 año, recibió agua hirviendo directamente de la tetera en su rostro. Este hecho, lógicamente, generó un sinfín de quemaduras que lo llevaron al hospital.

Bernardo Lopes permaneció en el nosocomio alrededor de siete meses no solo por las cirugías recibidas, sino también por los injertos que necesitó. En este tiempo, además, los médicos le dieron muy pocas posibilidades de sobrevivir; sin embargo, el fanático del Botafogo tenía otros planes en puerta.

Y es que, después de los esfuerzos de los médicos, y de un suceso por demás divino, Bernardo pudo superar tal situación. Y si bien en su rostro y otras partes del cuerpo mantiene las marcas de aquel fatídico suceso, lo anterior no exime que logre sobresalir como lo hace ahora con apenas 11 años de edad.

¿Cómo llegó Bernardo Lopes al Botafogo?

Tras sobrevivir de milagro a esta situación, Bernardo Lopes comenzó a entrenar futbol y fue su tío Rodrigo, quien dirigía un proyecto social que brindaba ayuda a niños desfavorecidos, lo contactó para seguir adelante. Al final, y tras sobresalir del resto en la escuela de futbol CT Menino de Ouro, le llegó la oportunidad de enrolarse con el Botafogo , quien le ha dado la posibilidad de formar parte de su academia.