No le tengo miedo a la mística Real Madrid: Bernardo Silva

El mediocampista portugués del Manchester City, Bernardo Silva dice no tenerle miedo al Real Madrid a quien enfrentará este martes en el encuentro de ida de las semifinales de la Champions League.

“Les tenemos mucho respeto, sí, pero ningún miedo. ¿Por qué deberíamos temerles?”, comentó Bernardo Silva luego de la victoria del Manchester City ante el Leeds United en partido correspondiente a la Premier League. El jugador luso no tiene ningún miedo a la mística del Real Madrid en Champions League y mucho menos al peso del escudo del conjunto madridista en esa competición.

“No se trata del escudo, nunca se trata del escudo. Si el Madrid no tuviera a Modric, Kroos, Vinicius, Benzema… no ganaría nada, porque la camiseta no lo hace por sí sola”, señaló Silva, para luego reconocer, sin embargo, que “seríamos estúpidos si no los respetáramos, pero tenemos ese objetivo de eliminar al Real Madrid sabiendo que perdimos el año pasado en circunstancias difíciles. Esta vez intentaremos que sea diferente”.

El encuentro entre Real Madrid vs Manchester City se llevará a cabo este martes 9 de mayo en la cancha del Santiago Bernabéu a partir de las 13.00 horas tiempo del centro de México. Una serie que muchos consideran una final adelantada.

PSG interesado en fichar a Bernardo Silva

Por otra parte, Bernardo Silva ha despertado el interés del equipo francés Paris Saint-Germain (PSG) para que sea uno de los jugadores base para la reconstrucción del equipo luego que se ha especulado la salida de Neymar y Lionel Messi al terminar esta temporada, según informa el portal francés ‘Le10Sport’.

A pesar de haber encontrado su sitio en el equipo inglés, la realidad es que Bernardo Silva sigue sin definir su futuro, algo que ha llenado de optimismo a los equipos que quieren acometer su fichaje, como el Barcelona y ahora el PSG.

El equipo parisino ve con muy buenos ojos incurrir en el fichaje de uno de los hombres que están más de moda en el futbol europeo, ya que cuentan con la liquidez necesaria para afrontar sin problemas la operación. El precio de salida del internacional portugués ronda los 100 millones de euros, una cantidad que podría ser asequible para la entidad de Al-Khelaïfi