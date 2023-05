Xavi Hernández puso en su lugar al francés Thierry Henry

No cabe duda que el actual director técnico del equipo Barcelona, el español Xavi Hernández, es un auténtico líder y así lo hace constar el exjugador francés Thierry Henry y el exentrenador de los azulgranas el neerlandés Frank Rijkaard.

Thierry Henry dejó una huella muy grande en el Barcelona a pesar de su corto paso por el club. En tres temporadas como jugador culé conquistó el triplete Copa del Rey, Liga y Champions League en la temporada 2008-09, además de otra Liga, una Supercopa de España, una Supercopa de Europa y el Mundial de Clubs. Toda esta lista de éxitos estaba vacía con los azulgranas a su llegada y así se lo hizo saber Xavi Hernández, entonces uno de los capitanes.

El francés, comentarista para Amazon de los partidos del PSG, señaló que “cuando llegué al Barça, me reía del “Més que un club”. Xavi me devolvió al buen camino, me dijo “aquí no has ganado nada… Cuando hayas ganado, podrás hablar”, confesó el ex atacante de la selección francesa sobre el día en el que Xavi le puso en su lugar antes de arrancar su andadura como azulgrana, destacando el valor del papel de alguien como él dentro de un vestuario.

Frank Rijkaard asegura que Xavi es el rey del futbol

Por su parte, Frank Rijkaard definió a Xavi Hernández como “el rey del futbol” por su próxima conquista de LaLiga como entrenador del conjunto catalán.

El neerlandés señala que Xavi se ha convertido en el rey del futbol, ya que ha llevado al equipo por el buen camino para ganar la Liga. Rijkaard añadió que Xavi lo merece y también la afición del Barça. También se alegra por el presidente Joan Laporta, con quien trabajó.

Rijkaard, que el pasado 30 de septiembre cumplió 60 años, quiso subrayar el trabajo realizado por el Barcelona esta campaña diciendo que han hecho una muy buena temporada. El haber ganado la Supercopa de España es ya muy importante para el club. “Espero que en breve podamos ver al Barça campeón de la Liga otra vez. Fue un honor haber trabajado ahí".