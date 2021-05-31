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Bernd Wiesberger defendió con éxito su título en Dinamarca

El austriaco Bernd Wiesberger defendió el título del Made in HimmerLand tras registrar un total de 21 bajo par para ganar con cinco golpes de ventaja.

Bernd Wiesberger es el campeón del Made in HimmerLand.

Escrito por: Azteca Deportes

El austriaco Bernd Wiesberger (-21), número 65 del mundo, revalidó el título en el Made in Himmerland, torneo del circuito europeo disputado en Farso, Dinamarca tras entregar este domingo una tarjeta de 64 golpes (7 bajo par) en la última jornada.

Wiesberger, líder durante todo el campeonato, firmó su mejor actuación en esta última jornada con un registro de 8 birdies y un bogey que le permitieron alzarse con su octavo título en el circuito europeo.

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El austriaco, que llegó a Dinamarca tras no conseguir pasar el corte en el PGA Championship, volvió a la senda del triunfo después de sumar su último título en el Abierto de Escocia en 2019.

"Es increíble", afirmó Wiesberger. “Tuve siete oportunidades (de defender un título), no tuve éxito las primeras seis".

“Lo he dicho toda la semana, me gusta mucho estar aquí. Jugar aquí es bueno para mi confianza, especialmente después de un par de semanas difíciles, así que es un lugar especial para mí".

“Saca lo mejor de mí. Lo puse en marcha cuando lo necesitaba, realmente lo disfruté".

La victoria también impulsa a Wiesberger a competir por un lugar en el equipo de la Ryder Cup de Padraig Harrington a finales de este año.

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Por detrás del campeón vienés se clasificó el italiano Guido Migliozzi, que sorprendió con un espectacular -8 en esta última manga para acabar con -16, a cinco impactos del líder.
En la tercera posición se produjo un triple empate entre los ingleses Jordan Smith y Richard Bland y el australiano Jason Scrivener (-15).

El sueco Alexander Bjork (-14) quedó relegado hasta la sexta plaza después de firmar un -1 con 3 bogeys solventados por 4 birdies.

El próximo evento del European Tour tendrá lugar en Hamburgo, Alemania del 5 al 7 de junio.

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